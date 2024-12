NewJeans的《Super Natural》被NYT选为年度最佳歌曲. December. 12, 2024 08:07. by 李智允记者 leemail@donga.com. 女子组合NewJeans(照片)的歌曲《Super Natural》被美国《纽约时报》(NYT)评选为年度最佳歌曲。 9日(当地时间),《纽约时报》发表了68首“2024最佳歌曲”之一的《Super Natural》。《Super Natural》是唯一一首入围的K-POP歌曲。《纽约时报》每年都会从3名大众音乐评论家那里得到推荐并发表年度歌曲和专辑。今年三位评论家之一的约翰•卡拉莫尼卡说明了选定理由:“过去几年间最时尚的K-POP组合制作出了干练、让人产生巨大乡愁的歌曲。”此外,流行歌手碧昂斯的《Texas Hold'Em》、萨布丽娜•卡彭特的《Please Please Please》、嘻哈明星肯德里克•拉马的《Not Like Us》等也被列入目录。

