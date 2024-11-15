进击的“让美国再次伟大”年轻人颠覆美国主流. November. 15, 2024 08:12. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国当选总统特朗普当地时间13日提名共和党众议员马特·盖茨（42岁，佛罗里达）为司法部长，提名民主党前众议员图尔西·加巴德（43岁）为总管16个情报机关的国家情报总监。随着“让美国再次伟大”思想透彻的四五十岁忠诚派得到重用，预计所谓的“‘让美国再次伟大’年轻支持者”将主导特朗普第二届政府。 盖茨28岁时作为佛罗里达州众议员进入政界，先后4次当选联邦众议员，一直主导着共和党强硬保守派系“自由党员大会”中铁挺特朗普的议员团体“‘让美国再次伟大’小分队”。加巴德21岁当选夏威夷州最年轻众议员，4次当选议员。他批评美军介入海外纷争，退出民主党后转而支持特朗普，加入了共和党。 此前，特朗普提名40岁的参议员万斯为副总统。福克斯新闻主持人皮特·黑格塞斯（44岁）被任命为国防部长，众议员埃利斯·斯特凡尼克（39岁）被任命为常驻联合国代表，维贝克·拉马斯瓦米（39岁）被任命为国家效率部共同部长。 截至目前，特朗普决定提名的18名白宫和内阁人士的平均年龄为47岁，比拜登政府同一职位的平均年龄（60.8岁）小13岁左右。分析认为，与特朗普第一期重用被称为“成年人轴心”的高龄将军出身者不同，这是想全面推出信奉“美国优先主义”的年轻强硬派政治家，加快推进主要公约的速度，动摇主流政治。特朗普第一期时担任总统国家安全事务助理的迈克尔·弗林表示：“这是千禧一代的崛起。特朗普正在准备美国将持续数十年的大变革。”

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