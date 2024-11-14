尹锡悦的生拉硬扯记者会，尚未解开介入公推疑惑. November. 14, 2024 07:52. . “不知道记者会的目的是澄清还是道歉，或者总之是要任满后半期。” 首尔某大学一教授对尹锡悦总统7日举行的对国民谈话及记者招待会评价说：“既道歉又感谢，说的是啥意思?”尹总统在记者会上第一次被问到道歉的背景和理由时回答说：“回顾2年半的任期，我认为应该向国民表示感谢和道歉。国政最高负责人向国民道歉不是一件羞耻的事情，而是尊重和尊敬国民。”总统夫人金建希被认为是国政支持率跌至20%以下的最大原因，却干脆只字不提。 随着第一步走拧，有关道歉的问题在记者会上层出不穷。尹总统对于“总统就什么进行了道歉，（国民）可能会摸不着头脑”的提问回答说：“在举行记者会的场合，也不能为这个事实争吵。如果（你们）能说个明白，我会就那一部分道歉。”这听起来像是让记者拿出证据来。 对于和明泰均（音）的通话录音文件，尹总统本人解释说：“在2022年5月9日就任前一天接到了明某的祝贺电话，但幕僚们发表声明时删除了这一部分内容。”听起来“虚假解释”的争论是因为幕僚们的失误。尹总统还表示：“关于明某，我没有做过不合适的事情，也没有什么可隐瞒的。” 对于“金建希人马”，他表示“听起来非常负面”，回避回答是否采取人事措施。特检调查组长出身的尹总统声称，特检制度“违反三权分立体系”，对金建希实行特检则是“践踏人权”。 在两个多小时的26个提问中，有12个是关于金建希的问题或道歉的问题。总统室当初预告“无限制提问”或“终极讨论”，但只接受了26个提问。但是，无论是在现场超过140分钟的记者，还是观看现场的国民，也同样感到不痛快。明某对周围人说的、令人怀疑干预国政的部分是否属实、尹总统的“就让金映宣做吧，党内话真多啊”的话是怎么来的……记者会并没有消除大家的好奇心，更别说是喝汽水了，简直就像是吞了地瓜一样。 如果尹总统在对国民谈话中一开始就对金建希问题和与明某的通话录音文件争议明确表示道歉，就会怎么样呢？ 虽然记者会日期是仓促决定的，但据说尹总统事前朗读了谈话文还作了演练。在此过程中，如果幕僚们出手纠正，让他进行具体而明确的道歉和解释，就不会那么令人郁闷，说不定会有更多国民想听的话。也就不会被评价是没有内容、仅仅是形式上的道歉。 如果正如尹总统所说，对国民道歉“不是羞耻的事情，而是尊重和尊敬国民”，那么为什么道歉要像是被推着似的那么生硬呢? 究竟是总统的固执还是幕僚们的无能，记者会留下了疑问。

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