联合国维和部队的苦难. November. 05, 2024 08:08. . 以色列军队攻击真主党时入侵了联合国维和部队基地。全世界谴责了以色列的暴行。但从联合国维和部队的历史来看，这样的事例不止一两个。过去在很多纷争地区，一旦发生冲突，维和部队就会无力地遭到排挤。很久以前就有这样的说法。“联合国维和部队是只在和平地区活动的军队。”“维和部队是维持存在的和平，而不是创造没有的和平建造军。” 事先声明，笔者丝毫没有贬低联合国维和部队的价值和努力的意图。维和部队是人类历史上从未有过的设想、具有里程碑意义的崇高努力。维和部队看起来很虚弱，在实战状况下看似没有战争遏制力，这不是维和部队的过错，而是因为我们错误地理解了维和部队的作用。真正的误解与物理上阻止战争的方法并不容易有关。 要想通过物理手段解决纷争，必须动用武力，几个国家必须展开实际战争。这样一来，联合国投入多国部队就会成为一场战争，留下国家之间的疙瘩。投入“联合国军”的韩国战争对我们来说是幸运的事例。组建如此大规模的多国军队并非易事。在这里，重要的战争都与强国的利害关系交织在一起。即使没有这样的问题，如果每个纷争地区都投入实战军队，说不定联合国会成为1年365天天天进行战争的战争机构，还会导致世界所有国家都处于战时状态的情况。 有些人把世间万事看得过于简单。没有战争的世界，这一目标太高了。维和部队是朝着更美好的世界迈出的又小又艰难的一步。不能贬低他们的努力和辛苦，也不能断定他们是无用的。

한국어