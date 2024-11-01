5万人每年4次出国，却声称“没钱”缴纳国民年金. November. 01, 2024 07:51. by 朴星民 min@donga.com. 据调查，以没有收入为由申请免除缴纳国民年金的加入者中，仅去年一年就有5万多人出国4次以上。拥有1辆以上进口车的用户也达到了1600多名。政府推测，其中大部分人以逃避税金和保险费等为目的，没有如实申报收入。 国会保健福利委员会所属的祖国革新党议员金宣旼10月31日从国民年金公团收到的《免于缴纳者现状》显示，以今年6月为基准，在2205.5846万名国民年金加入者中，免于缴纳者达到了286.8359万名(13%)。 免于缴纳制度是加入者因失业、事业中断、学业等原因难以缴纳保险费时，免除一定期限保险费的制度。但免除期限不包括在国民年金加入期间。以2022年12月为基准，失业导致的免于缴纳事例最多，约为255万名，学业约33万名，事业中断约7万名等。 但在免于缴纳者中，仅去年就出国4次以上的用户就达到了51488名。出国11次以上的缴纳例外者有2581名。拥有排气量3500cc以上的车辆、每年缴纳91万韩元以上汽车税的免于缴纳者有2785名，拥有1辆以上进口车的有1683名。拥有5辆以上进口车的也有33人。 国民年金是以劳动收入和事业收入等为基础来计算保险费的，因此高额资产家如果没有收入，也不会缴纳保险费。但政府认为，对于经常去海外旅行的免于缴纳者，大部分人实际上都有收入，但以回避税金等为目的，没有如实申报收入。 即使有收入也不缴纳保险费的人如果以后成为贫困阶层，政府要通过税收进行支援，因此诚实准备养老的人最终会受到反向歧视。翰林大学社会福利学系教授石在恩（音）解释称：“国民年金拿到的钱比缴纳的钱多，因此只有最大限度地延长缴纳时间，个人才能稳定地度过老年生活，社会才能节约财政。”

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