韩方提及“向俄罗斯派兵”，朝鲜：“不要叫我北韩”. October. 26, 2024 07:54. by 纽约=常驻记者林宇善、李基旭记者 imsun@donga.com、71wook@donga.com. “我国代表部向把我国国号称为‘北韩’的大韩民国代表部提出强烈抗议。” 因朝鲜向俄罗斯派兵而紧张加剧的情况下，当地时间24日在美国纽约联合国总部举行的联合国大会第一委员会会议上，韩国和朝鲜展开了舌战。韩国代表部称朝鲜为“North Korea（北韩/北朝鲜）”，朝鲜代表部则表示抗议，称自己是“DPRK”（朝鲜民主主义人民共和国）。 韩国代表部参赞金成勋（音）在当天的会议上提到，“网上有北朝鲜军人身穿俄罗斯军服讲韩国语的视频”，朝鲜外务省局长林茂成（音）抗议说：“韩国外交官连联合国成员国的名字都不知道，还谈论国际和平与安全，是一件令人羞愧的事情。”朝鲜在联合国大会等场合将本国和韩国称为DPRK和ROK（大韩民国）。 此外，联合国等国际社会公开谴责了朝鲜向俄罗斯派兵。联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克表示：“（朝鲜派兵）是否违反安理会对朝鲜制裁决议，安理会下属的对朝制裁委员会有待讨论。” 朝鲜代表部对此表示不满称：“相关成员国的主张只不过是毫无根据的传闻，损害了朝鲜的形象，有损于基于联合国宪章的主权国家之间合法、友好的合作关系。"

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