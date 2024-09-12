偷偷取消选手奖金，赞助商“返点”…难道只有羽协吗？. September. 12, 2024 08:35. . 有爆料称，大韩羽毛球协会偷偷取消了向国家体育代表团支付20%赞助金的规定。据悉，协会的管理人员违反内部规定，非法赚取了招揽赞助商后带来的成功酬金。以金牌得主安洗莹提出问题为契机，正在调查协会运营状况的文化体育观光部10日发表了中间调查结果，其中包括了协会利用选手们挥汗如雨的代价，违反法规获取实际利益的情况。 据此，协会签订了通过随意合同购买政府预算项目的比赛用品，并另外收取价值1.5亿韩元的球拍、羽毛球等的“返点”合同。就是说，将其中三分之一一次性支付给了协会会长。文化体育观光部对会长提出了贪污及渎职的可能性，并表示与赞助公司的随意合同违反了补助金管理法。此外，违反国库补助金管理方针，与协会监事运营的会计法人进行交易，而且根据协会章程，管理人员不能得到报酬，但是副会长和专务却以“为吸引赞助公司做出了贡献”为由，收取了6800万韩元的成功酬金。 据悉，协会在高管们谋取利益期间，禁止选手们获取个人赞助，并强制要求选手们使用与竞技水平直接相关的球拍和鞋，但赞助商奖金却没有如实发放。选手们表示，协会任意删除发给国家体育代表团的赞助金条款，将原来直接支付给选手团的国际大赛奖金改为通过协会支付，但之后没能正常得到奖金。 在一年政府支援金就超过71亿韩元的协会内部，各种违法行为和不公正合同横行霸道，文化体育部和大韩体育会的责任也不轻。国民力量党秦钟午议员表示：“运营体育界不正之风举报中心的结果，接到了超过70件的举报。”也有举报称，大韩射击联盟给职员们发奖金的同时，没有向巴黎奥运会选手团发放3亿韩元的奖金。据悉，这是联盟会长没有支付就任时承诺的后援金而辞职后发生的事情。要对体育会下属的比赛团体整体运营情况进行检查，纠正非法和不正之风，使其回到提高国民体力和培养优秀选手的原有作用。

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