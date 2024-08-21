本赛季最后一场大满贯赛在“高尔夫故乡”举行，“巴黎成员”高真荣-梁熙英-金孝周全体出动. August. 21, 2024 07:52. by 姜泓求 windup@donga.com. 众多明星球员将在“高尔夫故乡”举行的本赛季最后一场大满贯赛上挑战登上女王宝座。 美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛本赛季最后一场大满贯赛事AIG女子公开赛将从22日开始在英国苏格兰管道州圣安德鲁斯林克斯老球场（72杆）举行，为期4天。到2019年为止一直被称为英国女子公开赛的该比赛，在高尔夫的发祥地圣安德鲁斯林克斯老球场进行是继2007、2013年之后的第三次。包括135万美元（约18亿韩元）的冠军奖金在内，今年的AIG女子公开赛的总奖金达900万美元的（约120亿韩元）。 根据本赛季第五场大满贯赛事—此次大赛的结果，将决定授予在今年大满贯赛事上取得最好成绩的选手的“劳力士安妮卡大满贯赛大奖”的方向。该奖由在本赛季大满贯赛事中至少取得一场胜利，得分最高的选手获得。积分只适用于进入大满贯赛前10名的选手。 目前日本的古江彩佳（24岁）以70分领先。阿蒙迪依云锦标赛冠军古江彩佳在美国女子公开赛上也获得了并列第6位。KPMG女子PGA锦标赛冠军梁熙英（35岁）与雪佛龙锦标赛冠军内莉•科达（26岁•美国）、美国女子公开赛冠军笹生优花（23岁•日本）等人以60分占据并列第二位，正在挑战“年度大满贯赛女王”。如果本赛季的大满贯冠军们夺冠，完全有可能反败为胜。韩国选手中2015年的朴仁妃（36岁）、2017年的柳箫然（34岁）、2019年的高真荣（29岁）都曾获得过该奖项。 共有15名韩国选手参加本次大赛。出战巴黎奥运会的高真荣、梁熙英、金孝周（29岁）将全体出战，2017年该大赛的冠军金仁京（36岁）和2008、2012年的冠军申智爱（36岁）也将出战。在今年的LPGA巡回赛上，韩国选手获得的冠军只有梁熙英的1胜。高真荣在18日结束的ISPS苏格兰女子公开赛上占据并列第6位，世界排名从第4位上升到了第3位。 在本赛季巡回赛上取得6胜的科达和巴黎奥运会金牌得主高宝璟（27岁•新西兰）备受关注。包括苏格兰女子公开赛在内，在最近3个大赛中两次捧起冠军奖杯的劳伦•科格林（32岁•美国）的上升势头也非常强劲。克服海边特有的变化无常的天气，避开球场各处苛刻的沙坑，才能登上女王宝座。

한국어