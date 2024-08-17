“年金保险费按年龄层分等级上调”……非得要回到“不行之路”吗？. August. 17, 2024 08:03. . 据悉，总统室最快将于本月底通过国政新闻发布会形式，宣布以年龄层平衡性和可持续性为重点的国民年金改革方案。也就是说，将改为很久以后才领取年金的年轻一代少交、即将领取年金的壮年一代多交的结构。为了应对基金枯竭的危险，还将推进自动调整缴纳额和供需额的“自动财政稳定装置”。政府分析认为，如果采取这一方式，基金枯竭时间也将从2055年推迟30年以上。 进入第22届国会以后，年金改革讨论处于停止状态，在这种情况下，政府提出改革方向具有重大意义。但是，根据不同年龄层适用不同保险费率的方案是世界上史无前例的方式，预计将引发争议。例如，如果将保险费率从目前的9%上调到13%，青年层和壮年层将分别经过10年和5年上调，最终达到保险费率的时期不同。这可能会引起适用急剧上涨率的中老年层的抵抗。 有人指出，以什么标准划分年龄层也不明确，只会引发年龄层之间的矛盾。40-50多岁的非正式员工和个体户的保险费是否比20-30多岁的高收入正式员工提高得更快，预计将引发公平性争议。也有人从根本上批评说，这违反了根据能力承担的社会保险原则。政府的方针是只表明分等级上调的原则，具体数值通过国会讨论确定，这让人联想到去年10月把去除敏感数值的24个方案的“清汤改革案”推给国会的往事。 此前，第21届国会经过一番波折，保险费率为13%，收入替代率为44%，接近达成协议。但由于执政党反对同时进行母数改革和结构改革，因此讨论被推迟到第22届国会。就收入替代率1%的差距问题也经历了矛盾，如果再加上母数改革和其他问题，很难预测朝野政党协商和说服国民需要多长时间。 政府提出具体可行的方案，并以此为基础，国会通过超越党派的讨论和收集舆论来决定最终方案，这才是正确的程序。首先，在第21届国会上达成意见接近的“多交”方案达成协议，确保年龄层之间的平衡性等敏感问题需要今后继续讨论的阶段性接近。在年金问题上，与根本性改革一样的迅速改革也很重要。年金改革被推迟的现在，基金损失每天都在增加1000亿韩元。

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