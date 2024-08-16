新冠肺炎患者在6周内暴增22倍，治疗剂-检测试剂盒缺货. August. 16, 2024 07:52. by 赵维拉记者、朴京敏记者 jyr0101@donga.com. 新冠病毒感染症（COVID-19）患者在6周内暴增约22倍，全国各地出现了治疗剂和诊断设备紧缺现象。有人指出，虽然完全可以预测到今年夏天新冠病毒再次流行，但保健当局却没有做好应对准备。据疾病管理厅15日透露，8月第二周（4~10日）新冠病毒肺炎确诊住院患者为1356人，从6月第四周（6月23~29日）的63人，在6周内暴增21.5倍。这是对220家医院级以上医疗机构的抽样监控，考虑到全国1800多家医院级医疗机构，还有不住院的轻症患者，预计实际新冠病毒肺炎确诊人数将达到数倍至数十倍。据悉，住院者中有一半左右是“奥密克戎KP.3”变异株确诊者。奥密克戎系列变异株的重症度较低，但传播力较高，因此具有迅速扩散的倾向。随着确诊者的剧增，大部分医院和药店未能确保Paxrobid等新冠病毒治疗剂和检查试剂盒，形势十分严峻。首都圈某大学医院教授表示：“吃的药干脆处于断货状态”，“注射剂供应不畅，只有重症和高龄层的情况才会慎重开处方。”另外，《东亚日报》15日咨询了6家新冠病毒治疗剂配方药店，结果有4家表示“没有确保治疗剂”。回答“有治疗剂”的两家药店拥有量也不到10份，预计一两天内就会耗尽。疾病管理厅表示：“计划从16日开始追加供应治疗剂。” “新冠病毒感染症（COVID-19）治疗剂不足，也没有保持社交距离，因此确诊者可能会进一步增加。下周很让人担心。” 一位首都圈感染内科教授15日对东亚日报这样说道。他说：“今后，在未注射抗病毒剂的高危人群中，住院或重症患者必然会更多。” ●“可以预测今年夏天新冠肺炎将再次流行” 据疾病管理厅（以下简称疾病厅）当天透露，8月第二周确诊新冠病毒肺炎的住院患者为1356人，远远超过了2月冬季流行最大规模时的871人。疾病厅预测，8月末或9月初确诊人数达到顶点后，流行趋势将逐渐减弱。疾病厅内部预测，目前的确诊患者为去年夏天达到流行高峰的7月第二周32万人的一半，即约16万人。 但是医疗界指出，完全可以预测到今年夏天新冠病毒的再次流行。新冠病毒具有以5、6个月为周期流行的特性，专家们预测，今年2月冬季流行达到顶点后，7、8月份左右将再次流行。去年夏天也曾流行过。有分析认为，今年夏天再加上去年感染新冠病毒或接种疫苗的人的免疫力下降，再流行加剧。 ●治疗药物紧缺，“流行规模比预想的要大” 目前新冠病毒治疗药物供应量不足。根据疾病厅向国会保健福利委员会所属的韩智雅（音）国民力量议员室提交的《新冠病毒治疗剂供需现状》显示，以8月第一周为基准，全国药店和医疗机构的治疗剂申请量共达19.8万人份。但供应量为3.3万人份，仅占16.7%。 虽然疾病厅表示将从16日开始追加提供治疗剂，但专家们认为“为时已晚”。翰林大学医学院感染内科教授李在甲表示：“如果好好提供治疗剂，,就不会感到如此的危机感。已经有患者没有拿到药，今后流行规模可能会进一步扩大。” 有人指出，疾病厅未能预测新冠病毒再流行规模，也没有确保有效的治疗剂。疾病厅相关人士表示：“去年夏天流行时，与去年4、5月的流行相比，治疗剂的使用量增至10倍左右，今年也储备了相似的水平。流行规模比预想的要大。现在治疗剂的使用量是今年4、5月的35倍左右。” ●“勤洗手，勤通风换气，确诊患者尽量不要外出” 疾病厅为应对新冠病毒再次流行的情况，除了现有的《呼吸道传染病预防守则》外，还另外制定了《新冠病毒感染预防守则》。疾病厅嘱咐说：“如果感染了新冠病毒，为了其他人请戴上口罩，并克制不必要的见面或外出。”疾病厅劝告说，发热或呼吸道症状严重时，在家休息，从症状消失的第二天开始进行日常生活，公司也要提供病假，让成员生病时可以得到休息。 60岁以上和免疫力低下等高危人群在密闭的室内要戴口罩，避免大规模场所或活动。医疗机构等易感染设施从业人员必须戴口罩，每2小时通风10分钟。在日常生活中，要遵守洗手30秒以上、咳嗽礼仪等。 随着新冠病毒疫情再次扩散，地方自治团体和市道教育厅也进入了紧急状态。京畿道为了加强新冠病毒肺炎发病趋势的监测，决定从19日开始启动16人规模的传染病管理TF。随着治疗剂使用量的增加，仁川市将中央政府的供应周期从每周1次扩大到2次，并正在接受临时追加供应。

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