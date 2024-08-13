地方病时隔1年多新冠病毒再次扩散，住院患者一个月内增长6倍. August. 13, 2024 08:17. by 赵维拉记者、朴京敏记者 jyr0101@donga.com. 因确诊新型冠状病毒感染症（COVID-19）而住院的患者一个月内增长近6倍，呈现出再次扩散的趋势。疾病管理厅正在讨论不久后将新冠病毒“对策班”升级为池荣美厅长主导的“对策本部”的方案。 12日，据疾病管理厅透露，对220家医院级以上医疗机构进行抽样监测的结果显示，新冠病毒住院患者人数在8月第一周（7月28日~8月3日）为861人，是7月第二周（7日~13日）148人的5.8倍。考虑到全国医院级医疗机构有1800多家，也有不住院的轻症患者，预计实际新冠病毒确诊人数将达到数倍至数十倍。高丽大学安山医院感染内科教授崔元锡（音）表示：“因新冠病毒来院的患者人数处于一年内的最高水平。” 医疗界认为，酷暑导致室内活动增加，而口罩佩戴减少，使用空调无法正常通风是再次扩散的原因。另外，在新冠病毒流行周期5~6个月之际，还出现了新的变异毒株KP.3。疾病管理厅12日表示：“由于全世界范围内存在大量新冠病毒奥米克龙（Omicron）的后代KP.3，患者正在增加。短期内（感染）将继续增加。” 防疫物品的销售量也呈现出剧增的趋势。据7-11便利店透露，5日至11日，新冠病毒自检套装销量与前一周相比涨了130%。GS零售相关人士表示：“1~11日口罩和消毒剂的销售额环比分别上涨了38.4%和35.2%。” 专家们担心，由于休假和学校放假已经结束，新冠病毒将在上班族和学生之间大幅扩散。但是，疾病管理厅相关人士表示：“新冠病毒的致命率仅为0.1%左右，低于美国的季节性流感致命率”，“不会考虑将新冠病毒危机阶段从（最低的）‘关注’阶段上调。”

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