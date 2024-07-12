韩国政府：“从9月起，将以地方医疗-必需医疗为主扩大专攻医生规模”. July. 12, 2024 08:14. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国政府表示，从9月起的3年内，全国高级综合医院的普通病床数最多将减少15%，同时将增加重症患者的病床，扩大对以重症、急救患者为主进行诊疗的高级综合医院的补偿。其宗旨是引导全国47家指定高级综合医院更忠实于向重症、急救患者提供高难度诊疗和手术的作用。 ● “重症患者诊疗越多，补偿就越大” 保健福祉部11日召开第五次医疗改革特别委员会会议，讨论了包括上述内容的“确立可持续诊疗体系的高级综合医院结构转换方向”。 此前，5大大型医院（首尔大学医院、塞弗伦斯医院、首尔峨山医院、三星首尔医院、首尔圣母医院）等首都圈高级综合医院，包括轻症在内，患者从全国各地纷至沓来。由此，地方医疗体系变得恶劣，高级综合医院无法正常应对重症、急救患者。 福祉部计划，在此次医疗空白事态之后启动紧急诊疗体系，高级综合医院已变为以重症、急救患者为主进行诊疗和手术，因此今后也将维持这种情况。 该委员会委员长卢延洪（音）在当天的新闻发布会上表示：“将切实把（高级综合医院的）病床调整到适当的水平。考虑到各地区实际情况，将普通病床最多减少15%，扩充重症患者病床。”他还表示：“在缩减普通病床的过程中，如果将多人室转换为二三人室，并扩充重患者病床，就可以为患者提供高质量的住院服务。” 政府计划通过9月开始的结构转换示范事业，减少参与的高级综合医院普通病床数的5%至15%。 政府还决定，为把医疗空白事态发生前占全体39%、目前占45%的重症患者比率提高到一半以上，上调重症患者手术和重患者室相关费用（通过健康保险支付的诊疗费）。另外，政府还将根据重症患者诊疗业绩等发放奖励。高级综合医院指定标准之一的“全体住院患者中重症患者的比率”也将从目前的至少34%增加到今后的至少50%。 ● 考虑更改“高级综合医院”的名称 有人指出，“高级综合医院”的名称助长了医院排名化和偏重现象，不能给人以诊疗重症、高难度患者的印象，因此决定考虑变更名称。另外，政府还新设“值班报酬”，专攻医生和诊疗支援护士的值班工作费用也可以在健康保险中补偿。 由于这种示范事业是以参与的高级综合医院为对象进行的，因此大型医院会举手参与到什么程度将成为关键。福祉部相关人士期待称：“事前与高级综合医院院长们讨论时，即使患者减少，只要低评价的报酬提高，完全可以参与。参与率不会低。” 改变喜欢大型医院的患者们的观念也是课题。首尔某高级综合医院相关人士表示：“据说，对于在我们医院接受手术的患者，追踪管理可以放在二级医院进行，但患者们还是想来大医院。”福祉部相关人士表示：“最近因医疗空白事态，轻症患者到家附近的医院就诊的模式正在形成，因此现在是改善医疗传达体系的最佳时期。还将展开活动，改变患者的就医文化。”

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