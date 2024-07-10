40%的急救患者被再次转送，“专科医生缺失，不得不转送”. July. 10, 2024 07:52. by 朴京敏记者 . 据调查，被119急救车移送的急救患者在转送的第一家医院未能接受治疗，再次转送其他医院的情况，每10件中就有4件是因为“专科医生缺失”。 9日，据祖国革新党金宣旼议员室从消防厅收到的资料显示，去年119急救车再转送件数在全国达到了4227件。移送一次医院的第一次再转送有4113件，转移两次的第二次再转送有84件。第3次再转送有14件，第4次再转送有16件。 在再次转送的理由中，“专科医生缺失”最多，达1771件（41.9%）。其次是“病床不足”635件（15%）、“第一次急救处理完毕”476件（11.3%）、“患者监护人改变主意”141件（3.3%）、“（不需要急救的）醉酒者”43件（1.0%）等。 在635件病床不足事例中，急诊室病床不足有454件，占7成以上，其次是病房不足（92例）和重症监护室不足（85例）。 今年1~6月，全国范围内再转送的事例也达到了2645件，同样是因为“专科医生不足”的情况多达1081件（40.9%）。 大韩急救医学会公报理事李京元（音）诊断说：“因没有专科医生而再次转送的现象是，即使急诊室有急救医学科专科医生，但在神经外科或胸外科等必需医疗领域，由于缺乏专科医生进行幕后诊疗而发生的。” 金议员指出：“在目前这种医疗空白的情况下，首先应该确保医院急诊室诊疗所需的专科医生”，“为了防止因专科医生不足而再次转送的增加，相关部门有必要研究应急医疗体系，并制定对策。”

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