离开开放人工智能的苏茨克韦尔：“将打造安全的人工智能". June. 21, 2024 07:45. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “构建安全的超智能（SSI）是我们时代最重要的技术问题。” 开放人工智能的共同创业者兼首席科学家伊利亚·苏茨克韦尔（38岁）在离开开放人工智能一个月后宣布将创建新的人工智能创业企业。苏茨克韦尔是去年11月引发罢免开放人工智能首席执行官萨姆·奥尔特曼风波的董事会成员之一。 苏茨克韦尔19日在社交媒体X（原推特）上表示“要开始新的公司”，并附上了“安全超智能（株）”的公告。帖文称：“以安全的超智能这一目标和产品，开始了世界首个安全超智能研究所。”开放人工智能前技术负责人丹尼尔·利维和苹果前人工智能负责人丹尼尔·格罗斯也一同参与。 苏茨克韦尔没有透露具体要生产什么样的产品。但是，他对彭博社表示：“我们的安全和‘原子能安全’是一样的”，暗示要开发安全的人工智能控制系统。他表示：“在出现安全超智能之前，不会做其他任何事情。” 苏茨克韦尔是犹太人，出生在俄罗斯，从5岁起在以色列耶路撒冷长大。之后他移民加拿大，在人工智能深度学习的教父多伦多大学教授杰弗里·欣顿手下，专攻了研究模仿人类大脑的电脑的神经网络技术。据悉，苏茨克韦尔受到了欣顿认为“人工智能会对人类造成危害”的影响。 苏茨克韦尔从2013年起在谷歌工作，得到了特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的关注。马斯克在开放人工智能创业时带入了他，但后来表示：“那是我做过的最艰难的招人战斗，但他是开放人工智能能够成功的核心。” 去年7月，苏茨克韦尔还在开放人工智能组建了研究人工智能危险的安全组“超级对齐系统”。当时他说，“拥有比人类更优秀智能的人工智会在10年内诞生”，并表示应该做好应对准备。但这种倾向导致了与人工智能开发论者、时任首席执行官奥尔特曼的冲突。最终，解雇奥尔特曼的风波以失败告终，苏茨克韦尔上个月从开放人工智能辞职。

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