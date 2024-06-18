三八线，朝鲜军的动向. June. 18, 2024 07:54. . 从1950年6月17日起，三八线以北地区开始变得忙碌起来。原来朝鲜在三八线只部署了警备队和保安队的兵力，主要驻扎在咸镜道和平安岛的8个师团开始陆续投入战斗。8个师的移动部署到21日结束。作战命令和进攻开始时间已经下达给军官们。 虽然一直保持沉默，但无法保守秘密。几名朝鲜军人趁部队被部署到三八线时，开小差告诉了入侵情报。24日，韩国陆军情报部得出朝鲜的确是全面南侵的结论，并向参谋总长蔡秉德作了报告；同时建议解除24日下达的紧急待命处分，取消全军外出、外宿令。 蔡总长拒绝了这一要求，指示道：“派遣特殊组，考察敌情，在25日上午8点之前进行报告。”朝鲜的南侵 警告早已发出。“3月危机论”“5月危机论”都有过。得益于此，全军不断发布紧急待命命令，士兵们处于极限状态。蔡总长对此感到有负担。 蔡总长的苦恼也可以理解。但存在本质性问题。3月、5月，朝鲜军主力距离三八线较远。首先要建立探测朝鲜军队移动等入侵征兆的体系。当时并没有那么难。 当时，韩国军队完全没有具备应对全面战争的防御系统。美国拒绝援助，政府没有钱，国会首先在意的是政治游戏。在这种情况下，如果闻风而动，只会辛苦士兵。虽然可以灵活地运营外出、外宿，但对士兵们却像战时状态一样紧逼不舍。这是典型的表面功夫。 陆军本部的人事安排和其他政策却与战争准备背道而驰。4月，全军师团长被一次性更换。思考和行动没有一贯性，政治逻辑总在发挥作用。希望以后不再发生这种事情。

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