儿童-分娩医院协会：“不能丢下患者离开……不参加18日的集体停诊”. June. 14, 2024 08:04. by 李智云记者、赵维拉记者 easy@donga.com. 在大韩医师协会（以下简称医协）主导的18日集体停诊中，出现了声称“不能离开患者”并表明不参加方针的医生。另外，13日咨询20家社区医院的结果显示，制定“共同参加停诊”方针的只有4家，11家医院表示“将正常诊疗”。虽然医协表示“期待相当高的参与率”，但以患者团体等为中心的批判舆论较多，因此有观测认为“参与率不会像想象中那么高”。 儿童医院和分娩医院18日确定了正常运营的方针。大韩儿童医院协会会长崔勇在（音）13日表示：“这是各医院个别判断的事情”，“每家医院都有很多从大型医院转来的重症、住院患者。现实中不能丢下生病的孩子离开。”该协会旗下有130多家儿童医院。140多家分娩医院所属的大韩分娩医院协会事务总长吴尚允（音）表示：“虽然完全同意医协的主张，但不能取消预定的分娩和诊疗”，“可能会出现羊水突然破裂等紧急分娩情况，因此18日值班医生等也将正常工作。” 大学医院的麻醉科医生们也表示：“必要的人力将在医院坚守岗位。”大韩麻醉疼痛医学会在13日的会议上决定，为重症•急救手术及重症患者疼痛调节等所需的人力将正常工作。需要全身麻醉的重症手术如果没有麻醉科医生，就无法进行手术。 另外，《东亚日报》13日对首尔市内的20家医院询问“18日是否停诊”，表示“停诊”的只有4家（20%）。其中2家医院表示：“上午进行诊疗，下午停诊。”其余16家医院中，有11家（55%）表示“计划正常诊疗”，另有5家（25%）表示“尚未确定方针”。 医协表示，在上周的投票中，73.5%的会员赞成“包括停诊在内的团体行动”。但是，一线社区医院因增员程序已经结束、舆论批评强烈等原因，未能形成预想的共同参与氛围。政府也在当天举行的中央灾难安全对策本部新闻发布会上警告说：“如果医生单方面取消预约诊疗，就相当于医疗法上的拒绝诊疗。” 由于最后的协商，停诊延期或取消的可能性仍然存在。医协13日表示：“如果政府转变立场进行对话，可以取消18日的集体停诊。” 患者团体13日在首尔永登浦区国会前召开记者会，要求撤回停诊。部分患者团体在记者招待会结束后，为了传达呼吁文，访问了首尔龙山区医协会馆，但医协职员以“事前没有约定”为由阻止出入，双方发生了争执。

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