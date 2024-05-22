日本研究团队开发出利用干细胞大量培育精子与卵子前体细胞的医学技术. May. 22, 2024 07:42. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 日本研究组开发出了可以在人类干细胞中培养并大量制造精子与卵子的前体细胞的医学技术。如果研究进一步进展，用干细胞制造精子和卵子，对不孕症和遗传病的治疗等或将有很大的帮助。 日本京都大学高等研究院的藤通纪教授（53岁•细胞生物学）领衔的研究组21日表示：“包含上述内容的论文刊登在了国际学术杂志《自然》网络版上。” 据研究组透露，如果在人类的诱导性多能干细胞（iPS）中形成的“原始生殖细胞”中添加特定蛋白质进行培养，可以在6~10周后大量分化成精子及卵子早期阶段之一的“前精原细胞”和“卵原细胞”。据说，培养4个月左右，细胞数就会增加100亿倍以上。 如果能够大量制造精子和卵子的前体细胞，相关的实验研究也会变得容易。藤通纪教授期待道：“在用试管再现人类生殖细胞发生过程的研究中，这是非常大的一步”，“可以应用于多种医学领域。” 科学界认为，如果通过此次研究查明精子和卵子形成的基础机制，将有助于开发不孕症或遗传病等治疗方法。目前，虽然可以培养精子和卵子的前体细胞，但变成精子和卵子的过程尚未科学地查明。现在大量培养及分化技术已经问世，只要解决几个技术问题，利用干细胞制造精子和卵子也是有可能的。 另外，日本内阁下属的生命伦理专门调查会正在讨论将干细胞制成的精子和卵子研究认可到何种程度。

한국어