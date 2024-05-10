14届欧冠冠军得主皇家马德里队，队史第18次晋级决赛. May. 10, 2024 07:36. by 金正勋记者 hun@donga.com. 欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛最多冠军得主皇家马德里队（西班牙•皇马）距离该大赛第15个冠军仅一步之遥。 9日，皇马在与拜仁慕尼黑（德国）的2023~2024赛季UEFA冠军联赛半决赛次回合主场比赛中以2比1反败为胜，并以两回合4比3的总比分进入决赛。这是皇马队史第18次进入欧冠决赛，也是该赛事的最高纪录。两队在1日举行的半决赛首回合比赛中以2比2握手言和。皇马将与多特蒙德队（德国）争夺“大耳朵杯（big ears•冠军联赛冠军奖杯）”。两队的单场定胜负决赛将于6月2日在被称为“足球圣地”的英国伦敦温布利体育场举行。 带领皇马登上决赛舞台的主人公是“雇佣兵”何塞卢（34岁）。下半场第36分钟替补上场的何塞卢在7分钟后的下半场第43分钟攻入了扳平比分的一球。在补时阶段下半场第46分钟，他又攻入了反败为胜的制胜一球。出身于皇家二队卡斯蒂亚队的何塞卢于2009年在维戈塞尔塔（西班牙）出道职业联赛。此后，他先后在西班牙人（西班牙）、霍芬海姆、法兰克福、汉诺威96（以上德国）、斯托克城、纽卡斯尔（以上英格兰）等球队效力。他从未在一支球队效力过3个赛季以上，是代表性的“雇佣兵”。此前效力于西班牙人队的何塞卢去年7月作为租借球员穿上了皇马队队服。他的租借期到下月30日为止，解释如果皇马不选择买断，何塞卢就要重新回到西班牙人队。何塞卢在赛后表示，“虽然不知道我是不是英雄，但我确定自己是一个非常幸福的人。像电视剧一样取得胜利的这种夜晚是所有人梦寐以求的。”皇马队主教练卡洛尔•安切洛蒂当天就戏剧性的反败为胜表示，“无法解释。这是魔法。” “德甲巨舰”拜仁队因当天的失利，本赛季以无冠惨淡收场。本赛季德甲联赛12连冠失败，德国足协杯也在第二轮早早被淘汰。拜仁队在德甲、足协杯、欧冠联赛等3大赛事中均未能夺冠，自2011~2012赛季后时隔12年再次出现这种情况。金玟哉在当天下半场第31分钟替补上场，到下半场伤停补时为止共上场踢了29分钟。

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