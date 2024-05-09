世界正处于6年时限的“钱的战争”中……期约“20年后”的K半导体. May. 09, 2024 08:00. . 据统计，在过去3年里，美国、欧盟、台湾、日本公布的区域内半导体设备投资计划共达754万亿韩元（5524亿美元）。为了使这一计划成为现实，各国打着天文数字规模的补贴和税制优惠的旗号，像黑洞一样吸纳包括韩国大企业在内的全球半导体企业的投资。发达国家共同提交的最后期限是人工智能革命正式开始、预计半导体需求将剧增的2030年。 《东亚日报》和产业研究院分析了2021年以后至今在美国等4个地区宣布的半导体设备投资计划，结果显示，吸引全体约60%的美国处于压倒性领先地位。也就是说，向本国投资企业支付巨额补贴的拜登政府的半导体法取得了切实的效果。欧洲、日本、台湾分别占11%-16%。就算投入巨资也要确保半导体生产设备，正在进行“钱的战争”。 大部分设备投资将在2030年之前结束。美国亚利桑那州的英特尔、台湾台积电半导体工厂将于明年上半年启动。德国汽车半导体企业英飞凌的德累斯顿工厂将于2026年启动。日本大企业建立的Rapidus的目标是，从2027年开始在北海道工厂制造2纳米级尖端半导体。这意味着，利用美国原创技术和设计、日本的素材，韩国、台湾制造最终产品的全球半导体分工体制将在几年内崩溃。 局势正在紧张发展，但韩国连国家半导体投资的阶段性时间表都没有。虽然政府表示计划到23年后的2047年为止，建设投入622万亿韩元的龙仁半导体集群，但从门槛开始就出现了问题。SK海力士工厂的建设因居民拆迁、用水问题而碰壁，推迟了3年，明年才能开始。更何况，与投资30%以上为海外企业的美国和日本不同，韩国大部分依赖三星电子、SK海力士等国内企业。 要想对抗把国家力量全部动员到半导体投资的发达国家，韩国政府和企业也要正式投入速度战。包括今年迎来日落期的《K芯片法》延长在内，清除各种绊脚石是政界的责任。如果某一方不能发挥自己的作用，6年后韩国在重新绘制的半导体世界地图上的地位将大幅萎缩。

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