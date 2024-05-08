“希望在凡尔赛宫赢得女子现代五项韩国首枚奖牌”. May. 08, 2024 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. “光是想象奥运会舞台就已经很紧张了，如果能拿到奖牌该有多激动啊。我一定要拿到奥运会奖牌，站在凡尔赛宫的领奖台上。” 这是韩国女子现代五项国家代表成胜珉（21岁•音译）的话。将于7月26日（当地时间）开幕的巴黎奥运会将在凡尔赛宫举行现代五项比赛。在宫殿庭院中心地带星形皇家广场的特设赛场上，将依次进行马术、击剑、游泳、跑射联项（田径+射击）比赛。 随着全雄泰在2021年东京奥运会时获得男子个人赛铜牌，韩国现代五项迎来了黄金期。全雄泰是首位获得奥运会奖牌的韩国现代五项选手。成胜珉决心以韩国女子现代五项首枚奥运奖牌延续黄金期。成胜珉在上个月的国际现代五项联盟（UIPM）第2、3站世界杯上接连获得女子个人赛银牌，成为了巴黎奥运会奖牌的有力候选人。 成胜珉还没有确保巴黎奥运会的参赛权。但是在还没有获得参赛权的选手中，成胜珉的UIPM奥运会排名最高。目前，成胜珉的排名是第3位，但是第1、2位已经获得了参赛权。截止到6月17日，UIPM将以世界杯和世界锦标赛的成绩为基础，在剩下的参赛名额中分配12张。成胜珉表示：“对目前的排名不赋予任何意义，在确定参加奥运会之前不会放慢步伐。” 成胜珉作为游泳选手进入大邱体育中学，在老师的劝说下，她从初一开始将项目改为现代五项。在初中2、3年级时连续获得全国少年体育大会冠军的成胜珉，在大邱体育高中1年级的2019年，在全国体育大会上成为女子高中部3冠王，平定了国内舞台。接着她在个人首次参加的国际大赛2019青年亚洲•大洋洲锦标赛上也获得了金牌。 现代五项中学部以没有击剑和马术的现代三项进行比赛，高中部以没有马术的现代四项进行比赛。成胜珉在从中学开始进行的记录项目（游泳、跑射联项）上具有优势，最近随着技术项目（击剑、马术）的提高，在成人舞台上也展开了奖牌竞争。今年第3站世界杯时，她还首次获得了击剑项目的头名。 进入国家队后才开始的马术，有时还会遇到困难。成胜珉在去年杭州亚运会马术项目中，因马停在障碍物前而被取消资格。成胜珉说：“通过亚运会，我学到了大赛压力感的与众不同。在亚运会上经历了紧张感，希望在奥运会上能展开无悔的比赛。” 当然她还需要积累更多的比赛经验。成胜珉在第3站世界杯时，在最后一个项目跑射联项上领先出发，但最终被挤到了第2位。成胜珉说：“这是第一次在最前面出发，选手们在后面追，不知道该怎么办了。对我来说，跑射联项本来就是有自信的项目，所以想在奥运会上获胜。” 她接着说：“在东京奥运会之前，必须逐一说明现代五个项目，但现在观众的认知度确实提高了。奥运会的影响力确实不一样。希望能在巴黎进行一场精彩的比赛，再次宣传现代五项。”

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