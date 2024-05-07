第21届国会即将到期之际，未获推荐的、落选的议员们用血汗税金到海外出差. May. 07, 2024 07:33. by 刘彩燕记者 ycy@donga.com. #共同民主党籍的李容彬等4名朝野政党国会议员5月13日至20日以制定“环保自行车城市”合作方案为由，提交了为期八天七夜的法国和荷兰出差计划，但被国会事务处以“不符合宗旨”为由予以否决。李容彬在此次议会选举时没有得到公推，其国会议员任期将于本月29日结束。 #新未来的薛勋、共同民主党的申铉荣、国民力量党的李宪宰等国会议员将从本月9日起对坦桑尼亚进行为期5天的访问。3人中，当选第22届国会议员继续留在国会的只有李宪宰一人。在此次议会选举中落选的改革新党议员梁贞淑当初也计划同行，但国会事务处对梁议员频繁的海外日程下达了“克制”的劝告，因此被排除在最终名单之外。 据悉，在第21届国会议员任期即将结束之际，朝野政党国会议员争先恐后地申请“最后的年度经费出差”。综合《东亚日报》6日的采访，截至上个月底，5月份提交出差申请的国会常任委员会及议员团体就有7件。其中4件因像“环保自行车城市”等出差计划一样不符合宗旨而被制止，3件以压缩过长的日程或将梁议员等海外出差过于频繁的议员排除在名单之外为条件得到了批准。他们提交的出差期限持续到任期结束3天前的26日。特别是在4月10日议会选举中未获推荐、落选的议员们也大举进入了出差者名单。议员们的海外出差每人需要2000万韩元左右的巨额经费。专家们批评称：“未获推荐、落选者们在任期末的出差是第22届国会里通过政策实现可能性较低的出国旅游性。” 此外，18个国会常任委员会中，5月中旬出差回来或计划今后离开的还有国会农林畜产食品海洋水产委员会（瑞士、奥地利）、女性家庭委员会（瑞士）、行政安全委员会（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦）等3个。 朝野两党在政治斗争中未能确定5月最后一次临时国会日程，目前国会议长金振杓也与国民力量党议员赵海珍、裴贤镇、金成元，共同民主党议员朴用镇、新未来议员洪永杓等正在拉美和美国巡访，国会退休金特别委员会也在本月29日第21届国会时限即将结束之际，从8日起到英国、瑞典等欧洲海外出差。

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