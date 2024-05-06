“捕手”姜白虎，“封杀”发生了变化. May. 06, 2024 07:48. by 李憲宰 uni@donga.com. 被球迷们遗忘的姜白虎（KT•25岁）重新找回了“棒球天才”的面貌。2022年出道当时作为“第二个李钟范”备受期待的金道英（21岁•KIA）也展现了符合“天才少年”昵称的活跃。 4日，两位选手双双击出本赛季个人第11记本垒打，与崔廷、韩萸暹（以上SSG）、佩拉扎（韩华）一起并列本垒打榜榜首。 在当天与Kiwoom队的比赛上，姜白虎作为2号指定击球手出场，包括第3局的一分本垒打在内，共取得了5次有效击球、2支安打、1打点、2分的成绩，为球队6比2赢得胜利做出了贡献。为KT队主教练李强喆带来了执教生涯第400场胜利，并帮助5局失1分的新人投手陆清明取得了出道首胜。 从就读首尔高中时期开始，姜白虎在投手、捕手、外野手等多个位置上表现出才能，在出道赛季的2018年击出29记本垒打，成为新人王，作为新一代巨炮备受关注。但在2021年取得16记本垒打、102打点的成绩后，在过去的两个赛季里，他似乎与“棒球天才”的样子相去甚远。2022年因脚趾和大腿受伤，仅取得了6记本垒打。去年，他没能战胜心理不安，只击出了8记本垒打。在防守端，他在1垒手和外野手任何位置上都没有站稳脚跟，沦落为“半边选手”。 逐渐失去光芒的姜白虎重新复活是从今年兼任捕手开始的。 姜白虎因主力捕手张成宇受伤，在3月31日与韩华队的下半场戴上了捕手面具。刚开始以为只是一次性的惊喜，但是“捕手”姜白虎的实力却超出了所有人的预想。不仅是捕球，拦截也做得很好。此后，李教练在张成宇需要休息时，就开始派姜白虎担任先发捕手。 在防守端找到自己位置的姜白虎在击球端也找到了自信。在3月份的8场比赛中只贡献1记本垒打的姜白虎在4月份的25场比赛中击出9记本垒打，时隔3个赛季再次击出了两位数的本垒打。截止到5日，姜白虎的击球率为0.327，并取得了联盟中最多的35打点。李教练在谈到姜白虎时表示：“曾是球队主力的选手在过去几年间被挤到后面，变得胆小了。作为捕手出战，再次成为球队的中心，产生了存在感，责任感和专注力也变好了。”作为捕手，也有需要完善的部分。包括6场比赛在内，本赛季他共作为捕手参加了9场比赛，盗垒阻止率仅为6.7%（15次中1次成功阻止）。 去年因伤病而被捆住手脚的金道英也成为了瞄准30记本垒打-30次盗垒的“好打俊足”内野手。金道英在4月份的25场比赛中，取得了10记本垒打和14次盗垒。单月10记本垒打、10次盗垒在韩国职业棒球43年历史上尚属首次。金道英在1日与KT队的比赛中，连续20场比赛击出了安打。 主要以2号击球手兼3垒手出战的金道英截止到5日，以0.329的击球率、11记本垒打、27打点、33分、14次盗垒等几乎在所有进攻领域都名列前茅。本垒打和得分排名第一，盗垒排名第二。如果金道英保持现在的状态，有望继2000年的朴裁弘（当时现代队•32记本垒打-30次盗垒）之后，24年来首位取得“30记本垒打-30次盗垒”的韩国选手。

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