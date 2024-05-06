展望10年，浦项国际在印尼开展棕榈油事业……如今“黄金土地”结出累累硕果. May. 06, 2024 07:46. by 金在亨 monami@donga.com. 温度33度，湿度86%。 上月23日上午，记者来到了浦项国际的印度尼西亚棕榈事业法人（PTBIA）的巴布亚省马老奇（Merauke）棕榈农场。静静地站在距赤道仅7度之差（纬度7.08°S）的农场，但全身却汗如雨下。虽然对人很残酷，但棕榈树只有在这样的环境下才能生长。在这里种植的347.5万棵棕榈树上结出的果实大部分都呈现出成熟的红色。这是棕榈农场全年最大收获期的信号。 棕榈农场在岛屿多的国家印度尼西亚也位于最东端的巴布亚岛。位于巴布亚岛下端的摩帕国际机场以北265公里处。面积约为3.42万公顷，接近首尔市的一半。 棕榈油广泛应用于食用油、糕点、方便面等食品工业。这是今后有望被用作航空油等生物燃料的潜力领域。浦项国际为了进入该市场，从2011年6月开始开发出了这片没有合适入口的贫瘠土地。 10多年后，棕榈农场变成了年营业利润超5000万美元（约680亿韩元）的“黄金土地”。受新冠病毒感染症的影响，原材料价格暴涨的2022年，棕榈农场的营业利润创下了历史最高纪录8036万美元（约1093亿韩元）。今年第一季度（1~3月）的营业利润也达到了1965万美元（约267亿韩元），延续了良好的业绩。PTBIA法人代表金元一（音）表示：“在世界最大的棕榈油生产国印度尼西亚，展望未来，默默耕耘结出硕果。”

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