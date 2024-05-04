特拉斯之路vs卡特之路……理想掌权者的背影. May. 04, 2024 07:15. . “因为‘深层政府（deep state）’的妨碍，我被冤枉地赶了出来。” 英国前首相利兹•特拉斯上月18日在接受英国《金融时报》（FT）采访时提出了阴谋论。身为英国最短命首相的她主张，在财政部、中央银行、预算处等主要部门到处都有左派人士，他们是秘密官僚集团“深层政府（deep state）”的一员。这些人妨碍了身为爱国者的自己的减税政策，因此未能如愿。 特拉斯前总理执政的2022年9、10月英国的政府负债超过了国内生产总值（GDP）的100%。现在的情况也差不多。本来就有很多国家债务，乌克兰战争爆发后加深的高物价、高利率，国债利息也在迅速增加。在这种情况下，如果削减税金，债务就会增加，物价也会进一步上涨。也就是说，辞职原因是当初不能减税，但强行坚持，导致英镑价值暴跌。 特拉斯前总理在名牌大学牛津大学也专攻了只有最优秀学生才能入学的哲学政治经济（PPE）。34岁时她成为议员，并担任过外交、法务、国际通商、环境等主要部门的首长。47岁升任总理。只走精英路线，一路飞黄腾达的她遭到了一些身份不明人士的暗算？她是在侮辱曾统治过全世界四分之一、现在也排名第六的经济大国祖国。 大部分人认为，她的真正目的是宣传上月出版的著作《拯救西方的10年》，具有浓厚的“炒作”性质。她在书中主张：“需要全世界性的保守主义复活，左派、环境团体等是一种社会恶。”同时她呼吁解散阻碍保守主义的联合国、世界卫生组织（WHO）等国际机构。 另外，为了与自己路线相似的美国前总统唐纳德•特朗普能够再次执政，她像选举活动家一样四处奔走。今年2月，她参加了在美国马里兰州举行的特朗普的游说活动。访问特朗普私宅的各国前任和现任领导人很多，但出现在游说现场的人只有特拉斯。 前任首相往返于大西洋之间，一贯做出引起争议的言行，这无异于在提高生活困难的英国平民的烦躁指数。据经济合作与发展组织（OECD）透露，今年英国的消费者物价预测值为2.7%，在主要七国（G7）中最高。经济增长率预测值为0.4%，是除德国以外最低的。 美国前总统吉米•卡特就站在这样的特拉斯的另一边。在职时期，由于石油危机导致的经济困难、伊朗革命势力占领美国大使馆及扣留人质等，他没有人气。虽然连任失败，但卸任后他为各国低收入阶层建房的“Habitat”服务、消除饥饿运动等获得了诺贝尔和平奖。 《纽约时报》（NYT）等媒体评价说，从去年2月开始中断癌症治疗，接受临终关怀照料的前总统卡特扩散了对临终关怀的积极看法。很多美国人干脆不接受临终关怀治疗或推迟到太晚，但作为超高龄患者的他生存超过了15个多月，改变了整个社会的认识。 卡特前总统1924年10月1日出生，5个月后将满100周岁。如今的时代，卸任后展现美丽面貌的掌权者并不多见。真希望他能过上100周岁生日。

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