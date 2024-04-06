本赛季K联赛唯一没赢球的球队全北队主场迎战江原队，向赛季首胜发起挑战. April. 06, 2024 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. 职业足球K1联赛全北队将于7日下午2时主场迎战江原队，向本赛季首场胜利发起挑战。 赛季前被认为是夺冠热门的全北队截至5日仅积3分（3平2负），排在联赛积分榜最后一位（第12位）。包括K联赛1、2级别在内的25支球队中，只有全北队未能取得首场胜利。作为K联赛最多冠军球队（9次）的全北队在开幕后的5场比赛中未能取得胜利是自2008年以后16年来的第一次。当时，全北队在前5场比赛取得1平4负的成绩后，在第6场比赛中取得了赛季首胜。 全北队在本赛季之前，从大田队引进了上赛季进攻点数第一（17球、7次助攻）的巴西出身的迪亚戈，从仁川引进埃尔南德斯，加强了战斗力，但至今没有取得大的效果。埃尔南德斯因伤脱离了战斗力，迪亚戈的脚尖也迟迟没有找到进球感觉。全北队与排名第11位的大邱队一样，在联赛中攻入的球数最少，为4球。连续5场比赛都是先失球，被对方牵着鼻子走，防守也失去了坚固性。 全北队主教练丹•佩得雷斯库（照片）在3日与济州队的第5轮比赛中以0比2负于对手后表示，“这是连我自己都感到羞愧的结果。下场与江原队的比赛将像决赛一样进行。”江原队目前积6分（1胜3平1负），排在积分榜第8位。全北队去年与江原队交锋3次，战绩为1胜2负。

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