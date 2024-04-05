今年医大正式合格者，10人中有8人是重读生. April. 05, 2024 08:01. by 李文洙记者 doorwater@donga.com. 据调查，2024学年度医科大学（医学院）正式合格生10人中有8人是复读一年以上的“N次高考生”。此外，医大定时招生全体合格者中62.5%是首都圈高中毕业生。 国会教育委员会共同民主党议员姜得求4日与政策研究团体“教育实验室公共场所”公开的《2024学年医学院定时招生合格者分析结果》显示，在全国40所医学院中提交资料的33所大学里，高三应届生出身的合格者比前一年减少8.1个百分点，为17.9%。这是近5年来的最低值。高三应届生合格者在2020学年度为21%，2021学年度为18%，2022学年度为20.4%，2023学年度为26%。 复读生合格者为39.6%，比去年减少4个百分点，但复读3次以上的合格者占39.7%，比去年增加10.7个百分点。对此，有分析认为，这是主要大学理科在校生通过半修或重修考入医大的结果。实际上，除医药学系外，主要大学理科系退学生从2019年的1118人增加到2022年的1699人。 从各地区来看，首都圈出身的合格者在每3名中就有2名。另外，41.9%的合格者来自首尔。从全国各市郡区分析来看，首尔江南区出身的人最多，占20.8%。

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