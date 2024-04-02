曹国推出的电影一般的议会选举……在悬崖边高呼“弹劾尹锡悦”. April. 02, 2024 08:12. . 2019年因“曹国事件”而形象受损的祖国（与曹国同音）革新党的代表（党首）曹国最近似乎因为市民的欢呼而激动不已，用方言高喊“你们都害怕了吧！”弹劾尹锡悦总统、缩短任期、压缩检察机关转变为“起诉厅”，是其核心公约。具有完全不同的世界观的两大势力继瑞草洞第一次战斗之后，将在汝矣岛进行第二次战斗。就像电影《与犯罪作战》中崔岷植气喘吁吁地说“你们这种机制”后，带着河正宇开始了更大的斗争一样。 2019年继调查曹国一家之后，又对平息柳在洙监察、青瓦台介入蔚山市长选举进行调查，似乎是时任检察总长尹总统的先发制人攻击。给权力格局造成了强烈的裂痕。前总统文在寅提及“心灵的债务”的亲文人物、曹国代表的人生陷入了激浪。有人认为这是检察总长的“软性政变”，有人则断然驳斥，说这种看法是“妄想”。 看似以二审被判有罪结束的战斗迎来了新局面。这是从他声称“三年太久”并创建新党开始的。这是现执政圈议会选举构想中没有过的变数。这对第一在野党来说也是很有意义的支持率。再加上上传了釜山庆南的3个代表性烧酒并排竖立的照片，暗示了大选竞争，在健身房炫耀了肌肉。他把“恢复非法名誉”的个人目标和实现政权更迭的在野党课题混在了一起。也有人认为，正如尹总统在担任检察总长时期在“迫害者”格局中得到大众支持一样，反过来，对执政者尹总统的反感也会给曹代表带来弱者效应。 在曹代表担任民政首席秘书、力主改革检察机关的时期，检察机关特别调查部迎来全盛期，这真是讽刺。当时宣布的调查权调整政府案维持了检察机关的特别调查功能。2019年秋天，首尔中央地方检察厅职制表上的特调部，要把字号最小化，才能在A4纸上容得下检察官们的名字。这被解释为是对保守阵营进行残酷的积弊调查的报答。正因如此，人们才认为，先是高喊改革检察机关，一看到别人利用检察把刀刃指向自己时，态度又发生了变化。 就算曹代表被判有罪、服刑两年和被选举权受到限制，也很难缩小此次现象的意义，因为这场斗争不是曹国个人，而是“势力对势力”的问题。惩戒尹锡悦总长局面时登场的朴恩贞前检察官、李成允、申成植等熟悉的配角有好多人。以传销调查专家而闻名的丈夫的名字也隐约可见。国民力量党紧急对策委员长韩东勋提出了“审判李-曹（李在明-曹国）”的议会选举构图。尹总统和韩委员长没有调查权这一点与以前不同，二审有罪的曹代表则缺乏体力。司法部门何时做出判决还是个未知数。 充满旧怨的他们预示着议会选举结束后将在汝矣岛政界进行第二次战斗。面临最高法院确定性判决的人士创建新党并成为进入议会的有力人选，还有人为此欢呼。两大势力的激烈对立，超越了权力斗争，甚至给人以暴力现场生死决断的感觉，对国民来说这是幸运还是不幸呢?剧场电影观众人数减少，不光是因为大流行，也可能是因为电影版跟不上韩国政界的极端想象力。

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