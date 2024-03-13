“儿子消防官考试合格那天还历历在目”. March. 13, 2024 07:53. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 26年前的1998年10月，下着暴雨的当天，已故消防校金基范（人名音译下同）接到锦湖江上3名女中学生失踪的报案后展开了搜索。但是他与被暴雨冲走的已故金贤哲消防校、已故李国熙消防尉一起最终没能回到家人的怀抱。 在此次事故中失去唯一的儿子金基范消防校的父亲金京洙（83岁）表示“想以儿子的名义筹集奖学金”，最近给消防厅发去了一封信。他表示，“想把一生积攒的5亿韩元用作国家有功者子女的奖学金。”据说，其中还包括因金基范消防校殉职而领取的遗属年金。 根据失去消防官儿子的金某的意愿，12日上午在大邱江北消防署举行了“消防英雄金基范奖学基金捐赠仪式”。金某在会上表示：“儿子通过消防官考试的那一天至今还历历在目”，“我一生都在思念着儿子，一直希望儿子永远被记住，现在有了以儿子名字命名的奖学金，别无所求了。” 按照金某的意愿委托的奖学金每年都会发放给殉职消防公务员子女和国家有功者后代。大邱消防本部委任金某为大邱消防本部名誉消防官。 消防厅次长金朝一表示：“感谢金某从痛苦中站起，并鼓起勇气让经历过同样痛苦的殉职消防公务员的遗属子女们一起站起来”，“为了不让消防校金基范的牺牲白费，消防厅方面也会努力。”

한국어