因恐惧租房诈骗，青年们背负着每月100万韩元的居住费负担. February. 28, 2024 07:27. . 随着首尔市小型别墅和商住两用房的月租暴涨，青年和平民层的居住困难正在加剧。月租加上管理费，月平均居住费超过了100万韩元。这是因为，随着全租欺诈的恐惧尚未平息，相比保证金有可能被吃掉的全租，需求集中在月租上。高利息、高物价加上居住费负担加重，青年们的生活基础正在动摇。 据《东亚日报》分析，最近1年在首尔新签约的专用40平方米以下的小型别墅月租平均为85万韩元，比之前1年上涨14%。小型商住两用房的月租也上涨到了83万韩元，涨幅超过了8%。再加上17万韩元左右的管理费和煤气、电费等，月居住费超过100万韩元。在去年的政府实态调查中，19-34岁青年层的平均月薪为252万韩元，相当于月薪的40%用于居住费。 这是随着社会初年生和新婚夫妇等喜欢的别墅、写字楼回避全租的扩散而出现的现象。最近一年间，首都圈别墅（多户、低层小区）开工量也减少了70%以上。有人担心，受全租欺诈和逆全租难的影响，别墅、写字楼的需求减少，再加上供应也急剧减少，平民住宅市场正在崩溃。也就是说，在别墅住全租房、攒钱买公寓购买用自己住房的居住梯子将被切断。 大规模全租房诈骗成为社会问题已经过去一年多，但不安感始终没有消失。这是因为，去年6月实施《全租诈骗特别法》后，仁川、大田等地的全租诈骗持续不断，而受害救济未能正常进行。被认定为全租房诈骗受害者的人接近1.3万人，但通过拍卖等方式收回保证金或正在协商的人只有199人。 国会在制定特别法的时候表示每6个月要补充立法，但实际上却对此置之不理。每家每户都处于无法个别登记状态的多户住宅或非法改造近邻生活设施的近生别墅等租户处于死角地带，因此应该尽快处理修改案。其中还应包含强化对全租诈骗犯的处罚，弥补容易被诈骗所左右的全租制度漏洞的方案。为了不让一直起到青年们居住阶梯作用的别墅、写字楼市场崩溃，应该加快平民用住宅供应速度。

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