共同民主党排名后20%议员包括大量非李在明派系人士……非李在明派系指责“公推屠杀、李在明私党化”. February. 21, 2024 07:34. by 尹多彬记者、刘彩燕记者 empty@donga.com、ycy@donga.com. 随着共同民主党对现任议员的评价排名后20%对象中包括亲文在寅派等非李在明派系，公推破裂之声越来越大。排名后20%的非李在明系议员们强烈反对，称“李在明代表的‘公推屠杀’成为了现实”，并预告集体行动。党内也有人提出他们有可能再次退党。 非李在明系议员朴用镇20日召开记者会，自称“接到了排名后10%的通报”，并正面抨击“李在明私党化”。排名后10%的现任议员在竞选时将被扣减30%的选票。朴用镇表示将留在共同民主党内进行竞选。他表示：“将以重新恢复民主党的整风运动的觉悟，忍受今天的胯下之辱。”朴用镇在2022年大选和同年全党大会上与李在明展开了竞争。去年2月，在国会表决同意逮捕李在明议案之前，朴用镇曾公开主张李在明放弃不逮捕特权、接受拘捕令实质审查。 在朴用镇所在选区首尔江北乙，强硬亲李在明派系的党教育研修院院长郑凤株和亲李在明派系的非国会议员李承勋（音）作为预备候选人参加了竞选。李承勋上个月被破例免除了因退党经历而扣减（-25%）选票的处罚，预计平衡性争议将持续下去。 文在寅青瓦台出身的非李在明系议员尹永灿当天下午也召开记者会表示：“接到了下位10%的通报。”他说：“现在（说是后20%）的人大部分都是非李在明派系。事实上应该看作是公推屠杀。” 亲文在寅派主力洪永杓议员当天下午继朴用镇和尹永灿之后，又接连与全海澈、宋甲锡、朴英淳、薛勋等非李在明派系议员举行了会晤。他们计划在21日的议员全体大会上对李在明的私党化争议正式提出问题。 面对党内日益强烈的反对，李在明召开了没有计划的紧急最高委员会，讨论了善后对策。李在明在接受记者采访时表示，“我珍惜的人也有很多包含在（评价排名靠后）内”，并就党内争议表示，“希望大家认为这是脱胎换骨过程中产生的阵痛”。据悉，李在明在最高委员会上表示，“进行了公正的评价”。

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