“队长”孙兴慜此次将与黄喜灿交锋. February. 17, 2024 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. 亚洲杯结束后回到所属球队的孙兴慜（托特纳姆热刺队）和黄喜灿（狼队）将展开直接对决。 托特纳姆热刺队和狼队将于18日0时在托特纳姆热刺队的主场英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行2023~2024赛季英格兰足球超级联赛（EPL）第25轮比赛。在本赛季英超联赛中，孙兴慜以12粒进球（6次助攻）排在射手榜第4位，黄喜灿以10粒进球排在第7位。两人在各自球队都担任着进攻的核心角色，因此从所属球队的立场上看，已缺席好长一段时间的两人迫切需要活跃的表现。孙兴慜在亚洲杯后的复出首场比赛11日与布莱顿队的比赛中替补出场，并在比赛结束之助攻队友布伦南•约翰逊攻入制胜一球。托特纳姆热刺队最终以2比1获胜，孙兴慜在连续4场联赛比赛中都取得了攻击点（2粒进球和2次助攻）。同一天，黄喜灿没有出现在与布伦特福德队的比赛出场人员名单中。如果孙兴慜、黄喜灿同时出战，这将是两人本赛季的第二次对决。去年11月11日，两人首次展开对决，虽然都踢满全场，但均未能取得攻击点。当时狼队以2比1击败了热刺队。从最近的气势来看，托特纳姆热刺队非常出色。狼队在没有黄喜灿的情况下进行的4场联赛中仅取得1胜1平2负的成绩。虽然在联赛中排名第11位（积32分），排名没有变动，但是实现上位飞跃的动力比以前有所下降。在孙兴慜缺席的3场比赛中取得1胜2平战绩的托特纳姆热刺队在队长的复出战中再添3分，将排名从第5位提升至第4位（积47分）。身处冲突中心的李刚仁（巴黎圣日耳曼队）也将于18日上午5时与南特队进行法甲联赛第22轮客场比赛。李刚仁缺席了之前15日球队与皇家社会队（西班牙）的欧足联冠军联赛16强首回合比赛。

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