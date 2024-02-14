“又忙又舍不得花钱”，10名青年中有4名没去医院. February. 14, 2024 07:59. by 金素敏记者、韩钟浩记者 hjh@donga.com. 推迟大学毕业，正在公司实习的尹珠贤（25岁，人名音译下同）在3周前虽然感觉到了感冒的征兆，但是并没有去医院，一直撑着。因为下午6点下班的话，大多数医院都是关门时间。她在便利店买了综合感冒药坚持了下来。尹某说：“疼了一周左右。因为不去医院，所以相对来说恢复的时间比较长。” 调查结果显示，韩国每10名青年中就有4名，又忙又舍不得花钱，生病也没能去医院。13日，韩国青少年政策研究院在《青年贫困状况和自立安全网体系构建方案研究》报告书中发表了上述内容。 以4000名19~34岁青年为对象进行的问卷调查结果显示，41.6%的人回答“最近1年间生病也没能去医院”。没能去医院的理由中，“因为没有时间去医院（太忙）”最多，占47.1%。其后依次为“因为舍不得使用诊疗费（医疗费负担）”（33.7%）、“一般在药店买常用药品（非处方药）吃”（9.3%）等。 从事餐饮业的李元根（26岁）也病着坚持不去医院。上个月体温上升到39.8度，不得不于上午10点半开门后去了一趟医院。输完血回到餐厅后发现已是下午1点半。李某说：“医院让我‘再去一次’，但是忙碌的午餐时间很难离开店铺，所以没有再去。” 据调查，青年们从朋友或家人等周围人那里得到帮助也不是件容易的事情。15.2%的受访者表示“生病时身边没有可以请求帮助的人”。52.4%的青年虽然表示“有（可以请求帮助的人）”，也回答“最近一年里没有从周围人那里得到过帮助”。表示“没有情绪上可以依靠的人”的比率为13.2%，表示“最近一个月里没有私下见过人”的比率也达到了16.4%。就业准备生金某（26岁）说：“同龄人也处于头脑复杂的时期，即使见面也只会唉声叹气，所以吃饭主要都是自己一个人吃。” 特别是一半以上的青年（52.9%）在最近1年里没有在医院、健康检查中心、保健所等地接受过健康检查。研究组分析说：“有必要以20多岁和30多岁青年人群为对象，加强青年健康检查宣传，制定对弱势青年的医疗费支援方案。”

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