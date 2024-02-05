“感谢电动汽车和SUV”……轮胎行业去年创历史最高业绩. February. 05, 2024 07:39. by 韩在熙记者 hee@donga.com. 韩国轮胎行业去年取得了历史最高业绩。由于单价较高的高附加值轮胎销量大增，海上物流费和原材料价格下降，收益性有所提高。 据轮胎业界4日透露，韩泰轮胎和科技（韩泰轮胎）去年的销售额（8.9396万亿韩元）和营业利润（1.3279万亿韩元）均刷新历史最高纪录。锦湖轮胎去年的年营业利润（3883亿韩元）、耐克森轮胎的销售额（2.7017万亿韩元）也均创下最高纪录。 三家公司的合计营业利润为1.9029万亿韩元，是前一年（6746亿韩元）的约2.8倍。3家轮胎公司的合计营业利润超过1万亿韩元，是自2016年以后7年来的第一次。轮胎行业似乎已经从新冠疫情的影响中完全恢复。 引领三家公司业绩的是高附加值轮胎。运动型多功能车（SUV）或电动汽车上安装的专用轮胎比其他产品单价高。这是因为，电动汽车因为电池，SUV因为车身大，车体重量必然更大，为了能够承受这些重量，轮胎需要非常特殊设计。以耐克森轮胎为例，去年电动汽车专用轮胎的比重为8%，但今年将目标增加到了10%。其他轮胎企业也专注于电动汽车专用轮胎。 再加上最近汽车业界大量安装18英寸以上大轮胎的趋势，也对业绩产生了影响。锦湖轮胎去年大轮胎产品的比重为38%，今年计划将其增加到42%。 此前一直阻碍增长的物流费下降也是利好因素。新冠病毒肆虐的2022年，代表性的海上物流费指数上海集装箱运费指数突破5000，但去年维持在1000左右。受也门胡塞反政府武装对民间船舶的攻击导致航道受阻的“红海事件”的影响，指数从去年12月起开始上涨，以2日为基准，虽然达到2217.73，但在此之前得益于较低的海上运费。 制造轮胎的核心原材料天然橡胶、合成橡胶的价格下降也对收益性的改善产生了影响。据锦湖轮胎透露，原材料价格一度上涨的2021年第三季度（7-9月），天然橡胶和合成橡胶的价格分别为每吨1659美元（约222万韩元）和1435美元，但时隔2年后的去年第三季度分别下降了19.4%和42.5%。 三家轮胎公司今年也计划推出高附加值轮胎，继续保持历史最高业绩。锦湖轮胎和耐克森轮胎将今年的销售目标值分别定为4.56万亿韩元和2.9万亿韩元。两家公司均为历史新高。韩泰轮胎还没有拿出目标值。轮胎业界相关人士表示：“比内燃机车更重的电动汽车的轮胎更换周期为2-3年，比普通轮胎（4-5年）短，这一点也将提高3家轮胎公司的业绩。”

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