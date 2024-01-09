醉酒驾驶者呼呼大睡，汽车在下坡路逆行……幸好被市民挡住. January. 09, 2024 08:03. by 仁川=孔胜倍记者 ksb@donga.com. 60多岁的市民拦住在下坡路上车轮滚滚逆向行驶的酒后驾驶车辆，防止了重大事故。据调查，司机在醉酒状态下驾驶，在等待信号灯时睡着了，松开了踩着的刹车。 据仁川市弥邹忽警察署8日透露，去年12月29日下午10时7分左右，在弥邹忽区朱安洞的一个十字路口，30多岁男性A某驾驶的轻型车在等待左转信号灯时，开始沿着下坡向前移动。该车辆在没有打开前照灯的情况下，以缓慢的速度进入了十字路口。幸运的是它没有与从侧面驶来的车辆相撞，后来却越过对面的左转车道，开始逆行。其他车辆鸣笛，但车辆司机没有任何反应。 在对面直行方向车道上等待信号的60多岁男性B某观察到这一情况，目击了司机A某闭着眼睛。他急忙从自己的车上下来，一边喊着“人晕过去了”，一边跑向逆行的车辆。B某在几秒钟内赶上了车辆，将胳膊伸入车窗打开的缝隙中，将变速器换成了停车状态。然后他又打开车门，拉上手刹，让车辆停了下来。随即，他又给汽车熄火，并拔掉了车钥匙。得益于B某的迅速措施，没有发生重大事故，也没有人受伤。 B某感觉到A某的车里有酒味，于是拨打112报警，并将A某交给了警方。接到报警后出动的警察对A某的血液酒精浓度进行了测定，结果被测定为足以吊销驾照的0.08%。警方调查结果显示，A某在酒后驾驶时，在等待信号灯时睡着了，把脚从刹车上移开。 警方以道路交通法上的酒后驾驶嫌疑对A某进行了不拘留立案，并将事件移交给了检察机关。警方目前正在讨论是否表彰阻止酒后驾驶车辆事故的B某。警方相关人士表示：“多亏了在现场勇敢应对的市民，才避免了重大事故。”

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