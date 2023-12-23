“丢失装有妻子照片的包包后接到了100多个鼓励电话”. December. 23, 2023 08:15. by 黃金泉 kchwang@donga.com. “能找回装满与心爱妻子的回忆的珍贵包包，真是万幸。” 丢失装有2年前去世的夫人的照片和影像的便携式储存装置（USB）的70多岁男子在周围人的帮助下找回了包。 22日，据机场铁路透露，能源管理师高东胜（76岁）8日下午在仁川桂阳区机场铁路桂阳站丢失了装有笔记本电脑、USB、手机等的背包。据说，高某从地方回来后，在桂阳站停车场开车回家后才知道背包丢失的事实。 21日，高某在与《东亚日报》的通话中表示：“我记得在上车前把包放在停车场旁边的道路上，所以再次去了桂阳站，但是找不到包”，“额头上流着汗，腿都发抖了。”因为包里的USB中包含了拍摄夫人生前的样子和葬礼等的照片和视频。与高某结婚，膝下有3名子女，同甘共苦49年的妻子患乳腺癌，在2021年73岁时去世。 另外，USB和笔记本电脑上还有作为能源管理师工作16年制作的自己的业务记录。因为没有单独备份妻子的照片、影像、业务记录等，所以都处于丢失的状况。 高某最终于10日向桂阳警察署提交了丢失物品申报书。另外，决定不只交给警察，而是直接向周围人请求帮助。16日，他写道“包里有几个USB，里面包含着先去世的妻子相关内容，还有妻子用过的电话。如果以救活一个人的心态还给我，我定当重谢”，在桂阳站一带10处张贴了文字。 据说，恳切的内容接到了近100多个电话，但未能找到包。电话大部分都是“加油”、“祈祷您一定能找到包”等内容。 警方通过桂阳站和周边的闭路电视（CCTV）确认了高某丢失当天没有背书包离开车站的样子。另外，在桂阳站下车时，高某很有可能把包落在列车上。最终，高某于21日在机场铁路遗失物中心找回了自己的包。 他说：“想念先去世的妻子时，为了看照片和视频，平时都放在包里”，“感谢所有关心和帮助我找到珍贵的包的人。”

한국어