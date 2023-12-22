“废除实际居住义务”再次未能冲出国会国土委门槛. December. 22, 2023 08:36. by 吴承俊记者 ohmygod@donga.com. 在国会国土交通委员会上，包含废除实际居住义务的《住宅法修订案》21日再次未能越过国会常任委员会的门槛。自今年1月政府发表后，朝野在将近1年的时间里未能达成协议，因此明年初入住预定者很有可能被适用实际居住义务。 据国会透露，国土委当天召开法案小委员会，讨论了包含废除实际居住义务内容的住宅法修订案等。据悉，共同民主党和国民力量党国土委员之间的分歧未能缩小，法案处理被推迟。预计国土委将在28日全体会议前再次召开小委员会，审查住宅法修订案。 实际居住义务于2021年实行，目前以首都圈约4.7万套为对象。如果实际居住义务不被废除，适用转让价上限制的公寓入住预定者必须支付余款，在可入住日以后实际居住2-5年。 从明年2月起，首个实际居住义务园区江东区上一洞“e舒适世界高德城市桥"（593栋）等将开始入住。根据政府的发表，原本打算以押金支付余款的入住预定者之间出现了很多不满。在适用实际居住义务的公寓中，明年入住的公寓共有1.5万套。 此前，共同民主党一直持慎重的立场，认为如果废除实际居住义务，可能会助长靠全租买卖住房的“差距投资”。相反，政府的立场是，实际居住义务侵害居住迁移自由等，副作用很大，应该废除。尹锡悦总统19日表示，“以控制投机的名义实行的不合理规定正在歪曲市场”，并嘱咐通过修正案。国土交通部部长候选人朴庠禹也在人事听证会上表示：“（实际居住义务）存在歪曲市场的部分，原则上赞成废除。”

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