现代汽车与阿联酋主权财富基金签订“环保-未来移动”协议. December. 18, 2023 08:11. by 韩在熙记者 hee@donga.com. 现代汽车决定与阿拉伯联合酋长国主权财富基金在“未来移动出行及环保能源”领域携手合作。现代汽车继今年10月与沙特阿拉伯主权财富基金合作、在沙特建立第一个中东生产基地后，再次加强与中东的合作。 现代汽车17日表示，已与阿联酋主权财富基金“穆瓦达拉投资公司”签订了《旨在加速环保转换及未来新事业的谅解备忘录》。此前，现代汽车社长张在勋和穆瓦达拉集团副社长瓦利德·莫卡拉夫·穆海利出席了当地时间15日在阿联酋阿布扎比穆瓦达拉大楼举行的签约仪式。2002年成立的国营投资公司穆瓦达拉与阿布扎比投资局、迪拜投资局并称为阿联酋三大主权财富基金。 两家公司计划通过这一合作备忘录，合力利用氢气制造钢铁的“绿色钢铁”生产。关于“绿色铝”，双方也在利用环保能源生产和再利用铝的技术等全盘事业上进行合作。在环保移动领域，双方计划为构建伊比利亚半岛内的电动汽车充电基础设施、普及氢气商用车、共同开发可再生合成燃料等进行合作。此外，双方还决定今后在未来航空移动部门探索多种利用两家公司所拥有力量的方案。

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