《甜蜜家园》第二季时隔三年回归……比怪物更残酷无情的人类、比人类更像人类的怪物登场. November. 23, 2023 07:56. by 崔智善 aurinko@donga.com. “人类在欲望中肆意破坏，灭绝其他物种。人类是病毒，怪物是疫苗。”（《甜蜜家园》的林博士） 奈飞电视剧《甜蜜家园Sweet Home》讲述了成为怪物的人们和在他们的袭击中为了生存而展开的凄惨斗争，时隔3年将于12月1日以“第二季”回归。规模进一步扩大，电脑绘图（CG）变得更加华丽。最重要的是，在关系到生存的情况下，各种人类群像提出了沉重的问题。“谁是怪物，谁是人类？” 2020年公开的《甜蜜家园》第一季在韩国制作的系列中首次进入奈飞美国“TOP10”，展现了K内容的威力。粉丝们对同时公开8集的第二季非常关注。虽然原作是同名网络漫画，但这次扩张原作漫画的世界观，展开了与原作不同的故事。事先向媒体公开了1~3集。 第二季以第一季背景的旧公寓“绿之家”入住者们离开那里，在军队的控制下移动到“安全营地”的场面开始。虽然进行了怪物化，但与其他怪物不同，能够控制自己的车贤秀（宋江饰）认为自己可以成为结束这一事态的关键，并主动要求成为疫苗开发实验体。 如果说第一季是在有限的空间里通过与怪物相遇的方式将恐怖极大化，那么这次则展现荒废的首尔面貌，增加了不知道怪物何时何地会出现的紧张感。最重要的是“人性”。摄像机不断展示着应对怪物出没的政府无能和政界人士们的伪善、建立秩序的名义下，比怪物更残酷无情的军人、旁边人被杀却连眼睛都不眨一眼的人们的面孔。与此相比，在惨不忍睹中，将错过妈妈手的孩子送到妈妈身边，为了救自己的孩子，主动成为军人诱饵的“比人类更像人类的怪物”也登场了。 不愧是成功的“K-Creature物”，CG变得更加华丽。贤秀右臂变成刺状的大翅膀的样子比第一季更具压倒性。以成为反映自己欲望的怪物为设定，执着于外貌的人变成了脸流下来的怪物，与病魔作斗争的患者一看到血就扑上去的怪物等，各种怪物形象生动地展现了出来。 演员阵容也十分华丽。宋江和李阵郁（边尚昱角色），高旻示（李恩宥角色）继第一季之后，也出演了第二季。在第一季中饰演有着一颗善心的杀手的李阵郁在本季被设定为身体被怪物掠夺的角色，展现了完全不同的演技。疯狂的眼神让人感觉真的变成了另一个人，展开了激情演出。刘五性（卓仁焕上士角色）、金武烈（金英厚角色）饰演相互对立的军人角色，吴政世饰演开发疫苗的林博士一角，增加了紧张感。 曾执导电视剧《太阳的后裔》（2016年）、《鬼怪》（2016年）、《阳光先生》（2018年）的李应福导演继前作之后再次担任导演。李导演说：“怪物不仅存在于外部，在各自的内心也占据着强大的地位”，“我想问一下大家，能否原封不动地接受，一夜之间变成非人类的恋人、朋友、家人？好不容易生存下来的人能维持其人性到什么时候。”

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