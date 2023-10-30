以色列总理：“战争进入第二阶段”……地面战事实上已经开始. October. 30, 2023 08:18. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. 以色列军队从27日（当地时间）晚上开始向巴勒斯坦武装团体哈马斯的根据地加沙地带投入大规模地面部队，展开了开战以来最大规模的轰炸作战。以色列总理本雅明•内塔尼亚胡宣布：“战争进入了第二阶段。”有分析认为，以色列军队虽然避开了“全面战争”或“进攻”等字眼，但事实上已经开始了与哈马斯的地面战争。 内塔尼亚胡总理28日召开记者会，宣布7日以报复哈马斯攻击而开始的战争进入“第二阶段”，并表示：“目标是破坏哈马斯的军事力量和政府，并带回人质。”他接着强调，“战争将是漫长而艰难的，我们准备好了。” 此前的同一天，以色列军方发言人丹尼尔•哈加里表示：“军队驻扎在那片土地上（加沙地带北部），正在持续进行战争。”此番言论强调了23日以军首次称“有限的地面作战”，并表示将撤回结束作战的步兵和装甲部队时的不同之处。以色列空军在轰炸中摧毁了哈马斯地道和掩体等约150处，负责哈马斯空战的伊萨姆•阿布•卢克贝司令官死亡。美国NYT、英国BBC等媒体也纷纷报道称：“这是最长、最有野心的地面进攻”“非常大规模的军事行动”，表示战争已转入地面战争局面。 整个中东地区的紧张局势正在加剧。伊朗总统易卜拉欣•莱希29日在社交媒体X（原推特）上警告说：“犹太复国主义政权（以色列）的罪行越过了红线”，“这可能迫使每个人采取行动。”美国总统拜登27日就伊朗和接受伊朗援助的武装团体攻击美军基地或参战的可能性表示：“已经做好了采取追加措施的准备。”

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