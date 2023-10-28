9年前的“岁月号惨案”给韩国体育留下的东西. October. 28, 2023 08:48. . 韩国游泳（竞泳）代表队在杭州亚运会上获得了6金6银10铜。不仅是金牌数，奖牌总数（22枚）也创造了历史最好成绩。其中的秘诀是什么呢？ 据大韩体育会透露，“海洋男孩”朴泰桓为韩国游泳夺得首枚奥运会金牌的2008年，小学部游泳选手有1570人。今年增至近1.6倍的2484人。同期全体小学生人数从367万名减少到267万名，减少了100万名。 小学部游泳选手正式增加是在“岁月号事故（2014年）”以后。经历岁月号惨案后，随着学习“生存游泳”的学生增加，有助于早期发掘有游泳才能的选手。让人没想到的是岁月号惨案反而成为了扩大“游泳基层”的机会。 当然，并不是说底子宽了就能成为那个项目的强国。中国虽然是骑自行车的人非常多的国家，但距离自行车强国还有一段距离。在杭州亚运会场地自行车项目上，中国仅获得12枚金牌中的2枚。剩下的10枚全部被日本收入囊中。 在2018年雅加达-巨港亚运会时，日本在场地自行车项目14枚金牌中只获得了2枚。一般分析认为，日本之所以能在5年之后成为自行车强国，日本自行车联盟“高性能中心（High Performance Center）”起到了很大的作用。该中心以“带领日本自行车走向世界顶峰”为口号，提供科学、系统的“精英训练项目”。 佛教方面解释说，只有同时具备“直接原因”因和“间接原因”缘，才能发生某事。例如，牛奶只有在特定的温度和湿度合适时才会变成奶酪。当只有牛奶（因）或只有发酵条件（缘）时，无法获得奶酪。在21世纪，如果只有基层或精英训练项目一面的话，就很难在国际大赛上取得好成绩。韩国游泳也正因为有大韩游泳联盟的支持才能取得成果。 之所以提到佛教，是因为大韩体育会会长李基兴曾两次担任曹溪宗信徒会会长，可见佛心之深。从这个意义上讲，掌管“精英体育”的大韩体育会和负责“草根体育”的国民生活体育会在2019年合并后，作为佛教信徒的李会长成为首任首长，可以说是非常不可思议的缘分。但是，李会长似乎仍然把自己当作“精英体育代表”，忙于区分“体育人”和“非体育人”。 2019年世界卫生组织（WHO）指出，在全世界11~17岁的女学生中，韩国（97.2%）最受运动不足的困扰。韩国在杭州亚运会女子组比赛中获得13枚金牌，比日本（22枚）少9枚。韩国和日本在男子项目上的金牌数相同，为26枚，但在金牌总数上落后，女子项目拖了后腿。没有生活体育的“精英体育老生常谈”只是一句空话。

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