盯上失业工资的“假求职”4万起，光被揭发的今年就如此之多. September. 21, 2023 08:14. . 据统计，今年1月至8月为了领取失业工资而提交假文件、进行形式上的求职活动而被发现的事例达46909起。以去年为例，因同样的原因被揭发的件数，上半年为69件，下半年为1295件。政府从去年7月起加强因新冠疫情而放宽的失业工资认定条件和求职活动验证后，揭发事例剧增。被找到的案例就有这么多，因此实际用不正当手段领取失业工资的事例会更多。 雇佣劳动部向国会提交的实态资料中包含了为领取失业工资的各种变相方法。向招聘期已经结束或没有招聘计划的公司应聘、通过资料审核后不去面试，是最普遍的手法。也有在没有护士资格证的情况下只应聘护士职位、向根本无法合格的工作岗位提交申请书、或以在面试确认书的人事负责人签名栏上签上自己名字的方式伪造文件等情况。为了领取失业工资，只工作最短时间然后请求“进行解雇处理”，假辞职者令中小企业和个体户们苦恼不已，正在诉说因假应聘者激增而遭受巨大损失。 相比再就业更专注于领取失业工资的原因，是玩的时候反而比工作的时候拿钱更多的畸形结构。失业工资的下限定为最低工资的80%，因此，即使只领到下限额（185万韩元），与领取最低工资（201万韩元）的人缴纳四大保险费和税收后得到的实际收入没有什么差别。去年失业工资领取者中，有28%的人拿到的失业工资比在职时税后工资还要高。为了领取失业工资而缴纳雇用保险费的时间为6个月，与要求12个月的日本和德国相比门槛较低。因此，反复领取失业工资的比率增加，失业工资领取者的再就业率呈下降趋势。 作为失业工资财源的雇用保险基金，原本超过10万亿韩元的公积金已经见底，除去从其他基金借来的10.3万亿韩元，处于亏损3.9万亿韩元的状态。雇佣保险费率也上涨，工人和使用方追加负担的保险费超过5万亿韩元。不能就这样放任浪费血汗税、令诚实缴纳保险费的人降低劳动热情的失业工资。要彻底滤除不正当领取，强化失业工资发放条件，下调下限额，发挥鼓励再就业的制度宗旨。

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