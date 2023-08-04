NewJeans出道一年就荣登“Billboard 200”排行榜第一名. August. 04, 2023 07:53. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 2日（当地时间），韩国女子偶像团体NewJeans在美国Billboard（公告牌）主专辑排行榜上登上了冠军宝座。这距离组合去年7月出道仅过去了一年时间。 NewJeans上月21日发行的第二张迷你专辑《Get Up》当天在“Billboard 200” 排行榜中跃居首位。Billboard当天表示：“在过去的15年里，在‘Billboard 200’排行榜上占据第一位的韩国女子组合只有BLACKPINK和NewJeans两个女团。”BLACKPINK去年发行的第二张正规专辑《Born Pink》成为K-POP女子组合中历史上第一个登上“Billboard 200”榜首的女团。 “Billboard 200”将实物专辑等传统专辑销量和流媒体次数换算成专辑销量的数值（SEA），将数字音源下载次数换算成专辑销量的数值（TEA）合计后计算专辑消费量排名。NewJeans的专辑《Get up》在美国销售了10.15万张，SEA数值为2.45万，TEA数值为500。 NewJeans在此次新专辑中推出的主打歌《Super Shy》等3首歌曲全部登上了Billboard主要单曲排行榜“Hot 100”。《Super Shy》在“Hot 100”排行榜中位列第48位，此外《ETA》和《Cool With You》分别排在第81位和第93位。这是K-POP女子组合首次在“Hot 100”排行榜中有3首（及以上）的歌曲上榜。而在全体K-POP歌手中，迄今为止只有防弹少年团（BTS）实现如此成就。 NewJeans将于3日下午5时（当地时间）登上在美国芝加哥举行的音乐庆典“Lollapalooza”的舞台。NewJeans是第一个登上该舞台的K-POP女团。NewJeans的舞台将在Weverse Live和YouTube频道进行现场直播。

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