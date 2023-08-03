乘着韩流热潮……美、加、德博物馆接连聘用“韩人馆长”. August. 03, 2023 07:43. by 李素妍记者 always99@donga.com. “在重新装修我们博物馆韩国室的过程中，我想聘用专门负责韩国室的馆长（Curator•博物馆、展览馆等的馆长或管理者）。” 去年6月，国立中央博物馆收到了电子邮件。发信人是收藏有朝鲜绘画等1842件韩国文化遗产的美国马萨诸塞州塞勒姆市的皮博迪埃塞克斯博物馆。这是在要求支援韩国室扩张改编和聘用主导韩国文化遗产特别展企划的专家。中央博物馆从2009年开始开展了向希望聘用韩国室专门负责人的海外博物馆支援3~5年的部分或全部薪酬的事业。在中央博物馆的支援下，上个月专攻韩国美术的金智妍（人名音译•下同）被选为皮博迪埃塞克斯博物馆韩国室的专职馆长。这是该博物馆首次聘用韩国人。 据中央博物馆透露，最近包括皮博迪埃塞克斯博物馆在内，美国、加拿大、德国的博物馆接连出现了聘用韩裔或韩国人为此前由日本、中国美术专家担任的韩国室馆长的事例。 去年10月，韩裔德国人玛丽亚•索博特卡被选为德国柏林洪堡论坛的馆长，去年11月，韩裔加拿大人权成延被聘用为加拿大多伦多皇家安大略博物馆的馆长。今年1月，朴智英当选为美国丹佛博物馆馆长。 有分析认为，随着全世界人对韩国文化的关注度提高，海外博物馆正在扩大韩国室的规模。中央博物馆学艺研究官申素妍表示：“此前中央博物馆的韩国室支援事业主要以国内文物租赁、教育项目运营、保存处理支援等为主，但最近对韩国室专门馆长招聘支援的需求增大。” 随着韩人馆长的崛起，海外博物馆展示的韩国文化遗产的趋势也在发生变化。过去主要从包括中央博物馆在内的韩国博物馆借文物进行介绍的展览较多，但最近重新审视相关博物馆收藏的韩国文化遗产的研究和展览正逐渐增加。 德国洪堡论坛计划在今年10月举行特别展《阿里阿里郎：柏林中的韩国》。这是通过博物馆收藏的50件韩国文化遗产，展示韩国和德国的文化交流史的展览。今年12月，美国丹佛博物馆将举办粉青瓷器特别展《看似无心却完美的韩国粉青瓷器》。申研究官表示：“韩人馆长的崛起不仅增加了企划力突出的特别展，而且打开了海外博物馆收藏库中的韩国文化遗产重新受到关注的机会。”

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