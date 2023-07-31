59%的遁世青年“鼓起勇气再次受挫”……要再次伸出援手. July. 31, 2023 08:10. . 据调查，在没有与他人交流、过着断绝生活的遁世型单身青年的剧增成为社会问题的情况下，暂时摆脱孤立和遁世后受挫而再次躲藏的情况不在少数。《东亚日报》与财团法人青年财团共同对403名有过孤立、遁世经历的青年进行了调查，结果显示，其中59%的237人回答称，“曾中断遁世来到社会，然后再次回到隐居状态”。其中大部分人认为就业难和失业是重新孤立的第一大原因。 鼓起勇气走出世界的大部分遁世青年再次陷入灰心丧气的恶性循环，这充分说明了韩国社会对他们的关心和关怀，乃至政府政策帮助的不足。再次遁世的青年们表示：“不顾情绪和身体上的缺点，艰难地重新踏上了世界，但是再次遇到的人们冷漠的视线和谁都不站在我一边的现实中受到了更大的伤害，最终只能回到自己狭小的空间。” 据说，一次回归社会失败的再孤立青年们陷入更长、更深的隐遁的概率更高。专家指出，因此政府和地方自治团体不应该止步于寻找遁世、孤立青年，而应该制定制度上的支援政策，以便尽早稳定地定居。因为从基本的社会生活到持续的工作经验，如果不阶段性地帮助适应，他们只能在没有找到自己离开世界的理由的情况下进入更深的沼泽。 据推测，因为新冠疫情最近两三年间急剧增加的遁世、孤立青年在全国约有61万人。也就是说，相当于一个中等城市的人口被关在房间里，与外界隔绝。像这样从青年时期开始的孤立和遁世有可能持续到中年、中年、老年，因此今后势必对我国社会产生很大的严重性。这就是政府应该尽快介入这些青年问题的原因。 处于死角地带的青年遁世、孤立已经不是个人问题，而是社会和共同体的问题。部分地方自治团体已经启动了针对性咨询和诊疗探索项目，最近保健福利部也以孤立、遁世青年为对象，首次以全国为单位展开了实态调查。不仅仅是政府和地方自治团体的工作。迫切需要与民间企业、团体合作等系统性的支援体系，进而向受伤的年轻人敞开心扉，伸出援助之手的社会支持。

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