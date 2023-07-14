金河成VS克肖的对决近在眼前……明年3月首尔将涌现“ML明星”. July. 14, 2023 07:52. by 李憲宰 uni@donga.com. 韩国国内棒球迷可以近距离看到金河成（圣地亚哥教士队）击打克莱顿•克肖（洛杉矶道奇队）投出的球。因为明年将在首尔举行历史上首次美国职业棒球大联盟（MLB）常规赛正式比赛。 MLB事务局和球员工会13日表示，洛杉矶道奇队和圣地亚哥队将于明年3月20日、21日在首尔举行2024赛季揭幕战。虽然比赛场地尚未确定，但韩国唯一的圆顶球场—首尔高尺天空巨蛋体育场是最有力的候选场地。 被命名为“首尔系列赛”的两队两连战是MLB历史上第9次海外揭幕战。MLB为了“棒球的世界化”，一直在推进在北美以外的世界各地进行常规赛的“世界巡回赛”。这是继铃木一郎（50岁）退役舞台2019年日本东京系列赛（奥克兰-西雅图）之后，MLB正式揭幕战时隔5年再次在北美以外的地区举行。 在首尔系列赛上交锋的国家联盟（NL）西部赛区所属的两支球队被称为“明星军团”也毫不逊色。在圣地亚哥队，包括成长为球队主力的内野手金河成在内，曼尼•马查多、胡安•索托、费尔南多•塔蒂斯等强击球手比比皆是。圣地亚哥俱乐部首席执行官埃里克•古特纳表示：“韩国是一个拥有丰富传统和热情的球迷以及有才华的球员的伟大棒球国家”，“通过具有历史意义的2024首尔系列赛，成为地球村棒球宣传大使，我感到非常自豪。” 金河成通过球队的社交媒体表示，“（2021年）刚加入圣地亚哥队时，根本没想到在韩国有机会与圣地亚哥队一起代表MLB”，“穿上圣地亚哥队的球衣在韩国打比赛，真是令人高兴和幸福，无法用语言来表达。能够邀请队友和教练组来到韩国，一起体验好机会，对我来说会成为非常特别和美好的回忆。” 韩国职业棒球大联盟开拓者朴赞浩（退役）曾效力的道奇队是国内球迷最熟悉的MLB球队之一。从朴赞浩开始，崔熙燮（KIA击球教练）、徐在应（KIA投手教练）、柳贤振（多伦多蓝鸟）等选手先后穿上过道奇队的蓝色队服。 道奇队最近每年都取得好成绩，拥有优秀的选手。仅在今年，复活的左手尖子投手克肖、穆基•贝茨、弗雷德•弗里曼、JD•马丁内斯等入选了球迷投票的全明星队。道奇队今年也以51胜38负（胜率0.573）的成绩排在西部赛区的头名位置。 明年的MLB世界巡回赛以首尔系列赛为开端，4月28、29日墨西哥系列赛（休斯敦太空人-科罗拉多）、6月9、10日伦敦系列赛（纽约大都会-费城费城人）。而季前赛期间的3月10日和11日，将在多米尼加共和国圣多明各举行波士顿红袜队和坦帕湾魔鬼鱼队之间的多米尼加共和国系列赛。

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