日本：“夏季排放核污水，没有变化”……韩日推动下周举行首脑会谈. July. 06, 2023 07:51. by 东京=常驻记者 李尚勋、全周永记者 aimhigh@donga.com、sanghun@donga.com. 据悉，随着国际原子能机构发表“日本政府的福岛第一核电站污水排放计划没有安全问题”的综合报告，日本政府正在讨论从下个月开始向海洋排放核污水的问题。日本方面5日再次确认了“今年夏天排放入海”的方针，预计在最大限度地说服国内外反对舆论后，将坚决进行核污水排放。日本首相岸田文雄正在推进下周以北约峰会为契机与尹锡悦总统举行首脑会谈的方案。 日本政府发言人、官房长官松野博一在当天的记者会上就排海时间表示：“从今年春天开始到夏季的方针不会改变。具体排放时间将确认确保安全性和应对风评（传闻）灾害情况后再做判断。”《日本经济新闻》当天报道说，日本政府将于8月份开始排放核污水。 岸田正在考虑，于本月11日、12日在举行北约峰会的立陶宛与尹锡悦举行个别首脑会谈，就核污水进行说明的方案。据《每日新闻》报道，岸田计划直接向尹锡悦说明排海计划的安全性和监视系统等，并寻求理解。 韩国总统室当天表示：“尊重原子能安全领域的代表性联合国下属国际机构国际原子能机构发表的内容。政府将把我国国民的健康和安全放在首位。”总统室相关人士表示：“今后将通过与国际原子能机构和日本政府的紧密合作，持续监测国际原子能机构和日本政府提出的实施及检查计划是否得到落实。” 韩国政府计划结束韩国原子能安全技术院等已经进行了2年的自行研究工作，尽快发表研究结果。 国际原子能机构总干事格罗西当天与日本核电当局经济产业省一起访问了福岛当地，对反对排放的渔民们表示：“直到最后一滴处理水（核污水的日本名称）安全排放为止，国际原子能机构将一直停留在福岛进行检查。”

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