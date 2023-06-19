白云洞川重新恢复水流，寻找山水融为一体的首尔之美. June. 19, 2023 07:55. . 山固水流。梅雨季节即将结束，风水地理上首尔的西白虎仁王山岩壁下的水声洞就像它的名字一样，今年夏天溪水也会哗哗流淌。在万里无云的仲夏正午也能感受到寒气的溪谷上方的狭窄岩石缝隙中，有人会席地而坐翻书阅读。在溪谷下面，刚学步的孩子会用小巧的脚掌拍打到膝盖的水，人生第一次玩水，头发稍微粗一点的孩子会追逐蝌蚪，全然不知短裤已经湿掉。记者很幸运，在这个村子里和年幼的孩子一起生活了几年。 谦斋郑敾（1676~1759年）描绘从仁王山南麓到白岳（北岳）溪谷的壮洞一带绝妙风景的《壮洞八景帖》中也出现了水声洞。这幅画中有刚过小石桥（麒麟桥）的书生和童子们的样子。据悉，该石桥在1960年代建设玉仁示范公寓时因损坏而消失，但2009年左右又突然“被发现”。其实麒麟桥什么事情都没有发生。长久以来一直呆在那里。只是被人遗忘了而已。 如果失去关注，什么也看不见，就等于没有。进入首尔近代后，被遗忘的代表性例子就是“水的记忆”。外国人看到首尔的山感到惊讶，但是水和山一起才是汉阳被指定为都城的最大理由。从朝鲜时代的汉阳地图来看，水路像蜘蛛网一样经过都城。小桥肯定也多得数不清。因为是生活河流，所以离溪谷越远越不会那么干净，但是堤坝上应该开了花，过小巧玲珑的桥的韵味也会溢满。大水（汉江）太大，让人无法忘怀，但现在人们几乎忘记了小溪。 《壮洞八景帖》中还有描绘白云洞的画。被称为清溪川发源地中最长的白云洞川环绕景福宫流淌，被誉为都城风水的得水处。水声洞的溪水也与白云洞川相遇，汇入清溪川。但是白云洞川在日本帝国主义强占时期的1925年被填平后，现在几乎没有人记得它的存在。它（白云洞川）只在日本帝国主义将村庄名称清风溪和白云洞加在一起建造的清云洞的名字上留下了痕迹。 最近听说，既是白云洞川的始发地，也是大同团总裁东农金嘉镇（1846~1922年）生活并活动的原白云庄旧址将被出售。抽时间去找，发现满地都是野草莓。虽然可以登上仁王山和北岳山，但可能是因为私有地的缘故，人迹罕至。 首尔的小溪像白云洞川一样，进入近代以后大部分被填平成为道路。因为不是任何人的土地，所以很容易被收容。首尔通过那样修建的道路取得了发展，因此也不能说是错误的。只是现在到了回顾遗忘的事物，想象其他城市的时候了。首尔市正在寻找恢复中学川（三清洞川）和白云洞川水路的方法。如果能够实现，至少可以为现在的清溪川增添一部分自然河流的价值。也有意见称，将白云洞川的发源地与白云庄的历史联系起来，将其打造成生态、历史公园。想感受水与山融为一体的真正的首尔的妙美。

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