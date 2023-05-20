“红土之神”纳达尔因伤退出今天的法国网球公开赛……“这不是我的决定，而是我的身体做出的决定”. May. 20, 2023 07:59. by 金正勋记者 hun@donga.com. “这不是我的决定，而是我的身体做出的决定。” “红土皇帝”拉法•纳达尔（37岁•西班牙•世界排名第14位•照片）将不参加今年的法国网球公开赛。纳达尔于2005年首次参加在红土球场举行的大满贯赛事—法国网球公开赛，并直接获得冠军后，到去年为止在该大赛上共获得了14次冠军。在男女网球选手中，没有哪个选手在特定大满贯赛事上夺冠次数比这更多。 纳达尔18日（当地时间）在位于西班牙马洛卡的自己的网球学院举行记者招待会表示，“为了解决在澳大利亚网球公开赛上遇到的问题，我和我的团队尝试了很多方法，但最终没有找到解决方案”，“我不是为了说‘今年也出现在法国公开赛上’而参加比赛的人。现在根本不是能够进行比赛的状态。” 纳达尔在今年澳大利亚公开赛第二轮比赛中因臀部肌肉疼痛被淘汰后，在4个月的时间里未能参加比赛。与此同时，他的世界排名也自2005年以后时隔18年再次跌出前十名。如果今年法国公开赛结束，去年的冠军积分（2000分）被扣除，纳达尔将时隔20年再次跌出前100名。 纳达尔在去年法国公开赛上还刷新了大满贯赛男子单打冠军最多（22次）纪录。此后，诺瓦克•德约科维奇（36岁•塞尔维亚•第1位）也在今年的澳大利亚公开赛上平了这一纪录。 纳达尔表示，“我认为我的职业生涯的最后时刻应该比这更精彩。不是在新闻发布会而是在球场上拼尽全力说再见。一定要在球场上迎来职业生涯的最后时间”，“所以我想再给自己一年机会。也许2024年是我作为职业选手征战赛场的最后一个赛季。” 纳达尔说：“我认为，要想获得下次机会，现在应该停止。不知道会停多久。也许两个月，也许一个半月，或者三个月或者四个月”，并没有明确给出具体的复出时间。

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