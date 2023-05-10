“余生都会带着好奇心继续生活下去的”. May. 10, 2023 07:45. . 她在遗像前哭个不停。3岁的侄子还不会说话，呆呆地看着那个样子，把自己手上的饼干递给了姨母。这是金爱兰作家的小说《你想去哪里》中出现的场面。那颗心是从哪里来的呢？ 她失去了丈夫。丈夫为救落水的学生，再也没有上来。谁也安慰不了她。她唯一的倾诉对象是手机内置的语音识别程序Siri。她问Siri。“人死了会怎么样呢？”但是，Siri没有做出回答，而是提出了问题。“您说的是去某个地方的路吗？”“您想去哪里？”虽然答非所问，但Siri的话中却有着奇怪的回响。她在不幸面前迷路了。也失去了世界的意义。 把她从没有意义的世界中拯救出来的是死去的学生的姐姐寄来的信。这是一位10多岁的孤儿少女写的信，身体的一侧瘫痪，连字都写不好。少女说，“对不起，我太自私了，但是一想到胆小的弟弟在最后一刻握着老师的手，我就放心了。”同时，对于老师要一辈子感恩地生活、牵着弟弟的手的心，她表示“余生都会带着好奇心继续生活下去的”。 那封信使她回到了有意义的世界。她曾埋怨丈夫抛弃自己去救别人。“但是，在弟子即将死去的情况下，还有选择的余地吗？也许那天，那个时间，那里不是‘生’跳到‘死’身上，而是‘生’跳到‘生’身上。”像这样，她觉得丈夫的死其实是有意义的。于是，思念丈夫无法忍受，开始哀悼。 2023全州国际电影节闭幕作品金姬廷导演的《你想去哪里》将金爱兰作家的小说帅气叙事化，以与小说的背景不同，伤痕累累的光州和波兰华沙为背景，平静地融合了哀悼的历史性。

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