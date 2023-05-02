美国演员们为经营39年之后停业的韩人店铺献上“感谢的合唱”. May. 02, 2023 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “没想到会有这样的瞬间。我一辈子都不会忘记的。” 上月26日（当地时间），在美国纽约曼哈顿百老汇剧场街经营了39年餐厅“Starlite Deli”的金敏（71岁）在店前哽咽着说。百老汇演员和剧团负责人等数十名常客在金某周围边鼓掌边擦眼泪。上月28日，在Deli即将结束营业之际，常客们纷纷前来告别，为庆祝他的新出发而特意来到这里。 百老汇的常客们为金氏夫妇在美国告别时合唱了祈愿对方幸运的歌曲《Happy Trail》，并赠送了写有各自感谢之意的大相框。听着歌曲，金某的妻子用双手连续擦拭眼泪。另外，他们还把作为退休礼物募集的1.7839万美元（约2400万韩元）转交给了金氏夫妇。他们感动的离别场面通过社交媒体传开，传达着感动。 出生于首尔的金某于1981年29岁时移民纽约，1984年在时代广场附近的44号街开设了Deli。Deli是卖三明治、汤和咖啡的地方，可以满足顾客简单充饥的需求。CBS电视台、福克斯新闻等美国媒体也集中报道了这家店近40年来没有休息过一天，成为百老汇人们的“心灵故乡”的落幕时刻。 在音乐剧《阿拉丁》中首演吉尼一角的詹姆斯•梦露•艾格尔哈特在接受《福克斯新闻》采访时表示：“我们在脸上贴着亮片化妆，金社长就会把三明治送到剧场化妆室”，“这里留下了很多回忆。”剧场美术导演尼克•福雷罗对CBS表示：“M先生（金氏昵称）是我们业界的传奇人物。我会非常想念他的。” 金某在接受美国媒体采访时表示，由于高龄、租赁费、新型冠状病毒大流行余波等原因，将关闭店铺。在被问到“以后想做什么”时，金某笑着说“想睡觉”。

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